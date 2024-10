Движение поездов на МЦД-1 и МЦД-4 изменится в эти выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

Движение поездов на первом и втором Московских центральных диаметрах (МЦД) изменится в выходные, 12 и 13 октября. Ограничения связаны с работами по модернизации инфраструктуры на Белорусской, которые проводятся совместно с «РЖД», а также с ремонтом пути на Калужском направлении МЦД-4 на участке от Внукова до Лесного Городка.

На МЦД-1 в воскресенье до 13:00 нельзя будет проехать от Савеловской до Белорусской. Поезда проследуют от и до Савеловского и Белорусского вокзалов, часть из них — без остановок на Беговой и Тестовской (Москва-Сити). Пассажирам рекомендуют пользоваться метро и наземным транспортом.

Кроме того, всю субботу и после 13:00 в воскресенье на участке от Белорусской до Савеловской интервалы движения увеличат до двух часов, а на Белорусском направлении — до 1,5 часа. Часть составов проследует от и до Белорусского вокзала и Фили, а у некоторых изменился порядок остановок.

На участке от Савеловской до Фили движение организуют по одному пути. Уточнить, с какой платформы отправляется поезд, нужно заранее на информационных табло станций. Рекомендуется также обращать внимание на звуковое оповещение.

На Савеловском направлении большинство поездов проследует от и до Савеловского вокзала. При этом интервалы движения будут частично увеличены до 20 минут, а у некоторых поездов изменится набор остановок.

Например, аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево будут курсировать 12 и 13 октября от и до Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Добраться до аэропорта можно также на автобусах № 1195 (до терминалов В, С) и № 1195D (до терминала D) от станции метро «Ховрино».

На центральном участке МЦД-4 от Минской до Площади Трех Вокзалов интервал движения электричек увеличат до 30 минут и до 40 минут — на Калужском направлении.

Часть поездов со стороны станции Железнодорожная проследует укороченным маршрутом от и до Мещерской и Лесного Городка. От Внукова до Лесного Городка поезда в обе стороны будут следовать по пути, по которому идут электрички на Железнодорожную.

На станции Лесной Городок возможно изменение путей отправления поездов. Необходимо уточнять информацию на табло и следить за звуковыми оповещениями перед выходом на платформу.

Поезда от и до Киевского вокзала будут курсировать с интервалом 20–30 минут и следовать с остановками на станциях Апрелевка, Переделкино, Очаково, Аминьевская и Минская.

Кроме того, на Нижегородском направлении МЦД-4 часть поездов со стороны Железнодорожной следует укороченными маршрутами от и до Нижегородской, Площади Трех вокзалов и Поклонной, при этом интервал движения электричек в течение дня увеличат до 15 минут.

Расписание автобусов и аэроэкспрессов доступно на сайте компании, свериться с графиком пригородных и городских поездов можно в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.

