В шести районах столицы появились новые выделенные полосы

В столице появились новые выделенные полосы. Они охватывают более 70 городских и областных маршрутов, по которым совершают свыше 290 тысяч поездок в рабочий день.

«Мы продолжаем вводить выделенные полосы в столице. Они позволяют сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза, а также снижают аварийность в среднем на 25 процентов. Сегодня в четырех округах заработали еще почти 13,5 километра выделенных полос. Жители шести районов Москвы смогут быстрее и безопаснее добираться до дома, работы и социальных объектов. Делаем поездки комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новые выделенные полосы открылись в районах Тверской, Пресненский, Нижегородский, Северное Тушино, Филимонковский и Коммунарка.

Всего с начала года в столице открыли 24 выделенные полосы, их общая протяженность — почти 26 километров. Они охватывают более 170 маршрутов городского наземного транспорта. По ним совершают свыше 730 тысяч поездок в будние дни.

