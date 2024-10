В подъездах на западе столицы установят еще 25 подъемных платформ для маломобильных граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В подъездах домов Западного административного округа (ЗАО), где живут инвалиды-колясочники, в этом году установят 25 подъемных платформ. Работы выполняются в соответствии с поданными ими заявками.

«В Ново-Переделкине установят семь подъемных платформ, в Солнцеве — четыре, в Тропарево-Никулине — три, в Крылатском — одну, в Кунцеве — две, в Филях-Давыдкове — одну, в Можайском районе — три, в Очаково-Матвеевском — две, в районах Филевский Парк и Внуково — по одной. К настоящему времени уже установлено девять платформ. Ведется монтаж двух подъемников. После завершения обследования и проектирования планируется начать работы еще в 14 подъездах», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Евгений Адамов.

Новые дома уже приспособлены для маломобильных горожан, а в старых зданиях чаще всего есть лестницы, ведущие от входа в подъезд к лифту. Маломобильным гражданам платформы дают возможность подняться или спуститься без посторонней помощи.

Техническую возможность установки платформы определяют межведомственные комиссии, которые созданы в каждом округе столицы. Затем начинается этап проектирования, в процессе которого выбирают тип подъемника. При этом учитываются действующие ГОСТы, регламенты, строительные нормы и правила. Проекты в обязательном порядке проходят государственную экспертизу, которая подтверждает правильность принятых технических решений.

Если в подъезде достаточно свободного пространства, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Такие мини-лифты позволяют подниматься на высоту до четырех метров.

«При отсутствии пространства для вертикальной платформы устанавливается подъемник наклонного типа. Эта конструкция монтируется на стене параллельно лестничному маршу. Она компактна и в сложенном виде не мешает другим людям. Сам процесс подъема или спуска проходит достаточно быстро и не создает неудобств соседям», — добавил Евгений Адамов.

При технической возможности обустраивают еще и отдельные входы в подъезд с пандусом. Специалисты также устанавливают поручни и двери с доводчиками, которые маломобильные граждане могут открыть дистанционно. Процесс спуска и подъема для безопасности удаленно контролируется диспетчером. Кроме того, благодаря этому исключается возможность использования подъемной платформы не по назначению.

Чтобы в подъезде дома появилась подъемная платформа, нужно подать заявление на портале mos.ru или в разделе «Интернет-приемная» на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Для этого необходима постоянная регистрация в Москве и врачебная рекомендация об использовании кресла-коляски. В соответствии с действующим Жилищным кодексом Российской Федерации подъемная платформа в подъезде устанавливается без дополнительного согласования с собственниками других квартир.

Всего с 2015 по 2023 год в ЗАО смонтировали 169 подъемных платформ для инвалидов-колясочников, в том числе 80 наклонных и 89 вертикальных.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145015073/

MIL OSI