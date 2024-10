В организации чемпионата «Абилимпикс-2024» примут участие более 700 волонтеров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Более 700 волонтеров будут помогать на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) «Абилимпикс-2024». Участники соревнований из разных городов встретятся в выставочном центре «Гостиный Двор». Регистрация в добровольческий корпус открыта на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

«Чуткость в коммуникации, внимание к деталям, грамотная речь и доброжелательность — именно эти качества отличают волонтеров чемпионата “Абилимпикс”. Они помогают сделать праздник творчества и безграничных возможностей запоминающимся для всех. Волонтеры инклюзивного направления понимают, как важно поддерживать участников с особенностями здоровья в период соревнований. Сегодня в столице более 10 тысяч добровольцев выбирают для себя это направление», — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Как помогают волонтеры

Добровольцев для организации национального чемпионата «Абилимпикс» с 2022 года готовит ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. К волонтерскому корпусу могут присоединиться москвичи в возрасте от 14 лет, которые имеют положительный опыт участия в крупных городских событиях. Кроме того, приглашают добровольцев с ОВЗ.

Помощь волонтеров потребуется с 26 по 29 октября. Для участия можно выбрать одну из двух смен или сразу обе: с 08:00 до 15:00 и с 14:00 до 20:00. Преимущество будет у тех, кто захочет выйти в четыре смены и более. Приветствуется и наличие опыта взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Тимлидеров и менеджеров волонтерского корпуса назначат в первой половине октября. Для них пройдет обязательный функциональный инструктаж перед началом события. С добровольцами, которые подали заявки через сайт, тимлидеры свяжутся уже после 12 октября. Накануне чемпионата для всех волонтеров проведут инструктаж на площадке.

Помогать они будут по 10 различным направлениям: встречать участников, гостей и зрителей, провожать на регистрацию, отвечать на вопросы о программе и расписании, а также сориентируют в расположении площадок.

Ассистенты соревнований — самая популярная и многочисленная функция волонтерского корпуса. Помощники смогут поболеть за участников и первыми увидят успехи победителей чемпионата. Задача ассистентов — сопровождать группы конкурсантов с особыми потребностями, обеспечивать работу специальных зон и вести протоколы. Кроме того, волонтеры будут задействованы в подготовке культурной, спортивной, игровой и выставочной программ.

Добровольцы помогут с оформлением залов, регистрацией конкурсантов и рассадкой гостей. Их участие понадобится на церемониях открытия и закрытия чемпионата. Кроме того, они будут сопровождать иностранные делегации на соревнованиях.

В пресс-центре чемпионата добровольцам поручат встречать журналистов и блогеров, помогать в зонах проведения интервью. Медиаволонтеры сделают красочные фотографии и заметки о ходе соревнований.

Из опытных добровольцев сформируют команду быстрого реагирования. Такие группы есть на каждом крупном мероприятии в столице. Они готовы оперативно включаться в решение любой задачи: распределять функции среди добровольцев, проверять бейджи, контролировать организацию питания помощников, выдачу экипировки и другое.

В организационном штабе добровольцам выдадут экипировку с логотипом чемпионата, бейджи, предоставят питание, а также ответят на вопросы. После завершения мероприятий они получат благодарственные письма. Кроме того, помощникам проставят волонтерские часы. Они появятся в личном кабинете на сайте «Мосволонтера» в течение двух недель.

Щепотка волнения и килограмм упорства: как проходил столичный этап чемпионата «Абилимпикс»«Мосволонтер» выпустил пособие по разработке социальных проектов

Движение «Абилимпикс»

Уже 10 лет движение «Абилимпикс» в России помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в профессиональной ориентации, самореализации и развитии талантов, поддерживает стремление к получению образования, содействует в трудоустройстве. Участие в чемпионате приняли уже более 120 тысяч человек. Команда Москвы ежегодно становится лидером по количеству наград среди регионов России.

«На национальном чемпионате “Абилимпикс” встретятся профессионалы из всех регионов страны. Каждый год на наших глазах участники меняют стереотипы о специалистах с особыми потребностями, получают предложения от лучших работодателей и строят успешную карьеру. В прошлом году более 500 москвичей нашли работу благодаря чемпионату. Сегодня они трудятся в самых разнообразных отраслях — от промышленности и информационных технологий, до образования и сферы питания. На чемпионате конкурсанты обретают уверенность и в дальнейшем способны составить конкуренцию соискателям на открытом рынке труда. Незаменимую поддержку участникам оказывают волонтеры. Ежегодно сотни москвичей становятся добровольными помощниками и неотъемлемой частью команды чемпионата. Волонтеры помогают участникам и организаторам, дарят свои улыбки и создают атмосферу праздника профессионального мастерства», — отметила Елена Крутицкая, директор Московского регионального центра развития движения «Абилимпикс», директор учебного центра «Профессионал».

Соревнования в столице проводит Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс», созданный на базе центра «Профессионал», при поддержке столичного Департамента труда и социальной защиты населения. Оператор чемпионата — Департамент образования и науки города Москвы.

В этом году ресурсному центру «Мосволонтер» исполнилось 10 лет. За это время он создал более 1,7 тысячи добровольческих корпусов, которые занимались сопровождением таких крупных событий, как форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», Международная выставка-форум «Россия», акция «Москва помогает», чемпионат мира по футболу 2018 года, патриотические акции «Линия памяти», «Вахта памяти», а также мероприятий ко Дню Победы.

Узнать больше о волонтерстве в Москве можно на сайте ресурсного центра, а также на его странице в социальной сети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145134073/

MIL OSI