В Москве началась промывка дорог и тротуаров от грязи и мазута

В Москве проводят промывку дорог и тротуаров со специальным шампунем. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сегодня в столице проводится промывка с концентрированным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Согласно технологии вначале промоем все объекты с моющим средством, затем смоем его обычной водой», — рассказал заммэра.

Таким способом с использованием специального шампуня очищают дороги весной и осенью. Это помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой.

Средство безопасно для людей и окружающей среды, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

В работах задействовано необходимое количество бригад коммунальных служб и поливомоечной техники.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

