Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 октября 2024 года в Государственном университете управления прошёл полуфинал Центрального федерального округа всероссийских соревнований среди школьных спасательных отрядов.

Соревнования длились целый день, в течение которого 36 команд в двух возрастных категориях прошли 248 этапов различных соревнований. Торжественная церемония награждения прошли в Актовом зале ГУУ.

Ректор Владимир Строев поприветствовал участников соревнований и рассказал школьникам, что наш университет уже почти 10 лет является штабом Московского городского отделения ВСКС. За это время здесь сформировалась полноценная ячейка организации, которая начала воспитывать новых спасателей, причём не только из Центрального федерального округа, но и из возвращённых регионов. «Независимо от результатов соревнований, все вы занимаетесь правильным, важным и полезным делом», – сказал ректор.

Руководитель Московского городского отделения ВСКС, директор Учебно-тренировочного центра действий в чрезвычайной ситуации и начальной военной подготовки в ГУУ Максим Джетыгенов вручил благодарственные письма ректору Владимиру Строеву и проректорам Виталию Лапшенкову и Павлу Павловскому.

Начальник отдела сектора центрального аппарата отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан Российского детско-юношеского центра Кристина Сергеева заверила школьников, что для организаторов и своих регионов они уже являются победителями. Они видела, как ребята взаимодействовали в командах и пожелала, чтобы этот командный дух сохранялся во всех их начинаниях.

Директор Ресурсного центра по развитию и поддержке волонтёрского движения «Мосволонтёр» Александр Левит обратил внимание на то, что сегодня в сообществе волонтёров спасатели занимают особое место. Они помогают ликвидировать последствия природных катастроф и ударов ВСУ по мирным объектам на территории проведения СВО.

Председатель совета регионального отделения города Москвы «Движения Первых» Надежда Куранина поздравила участников соревнований с окончанием полуфинала и пожелала, чтобы все те знакомства и открытия, которые произошли за это время, стали хорошим стартом для работы на благо страны и развития добровольческого движения.

Максим Джетыгенов вручил благодарственные письма Александру Левиту и всей команде волонтёров, Надежде Кураниной и всей команде вожатых, а также коллективу медиков, работавших на соревнованиях.

Также Максим Джетыгенов выразил надежду на продолжение сотрудничества со всеми организациями, участвовавшими в организации этого мероприятия. А его участникам сказал следующее: «Друзья, добро пожаловать в большую и крепкую семью ВСКС! Здесь вы сможете положиться на крепкие плечи каждого из своих товарищей, а потому вы уже победили!»

Итоги полуфинала ЦФО всероссийских соревнований среди школьных спасательных отрядов.

Возрастная категория 14-15 лет:

1 место – СОШ № 1571, Москва;

2 место – СОШ № 8 имени Героя Советского Союза Ф.Г. Конькова, Владимирская обл.;

3 место – Тырновская СОШ имени Л.А. Загоскина, Рязанская обл.

Возрастная категория 16-17 лет:

1 место – СОШ № 1499, Москва;

2 место – СОШ № 1329, Москва;

3 место – команда «Лига первых», Химки.

Ликование победителей в старшей категории трудно передать словами, дошло до слёз радости.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI