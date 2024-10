Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 октября 2024 года в Государственном университете управления состоялась встреча руководства вуза с коллегами из Херсонского технического университета, окончившаяся подписанием соглашения о сотрудничестве.

В начале встречи ректор ГУУ Владимир Строев обратил внимание не то, что исторически наш университет ещё с советских времён является базовым в области менеджмента и управления персоналом, а также всегда оказывал методическую поддержку коллегам. До 1990-х вуз являлся инженерно-экономическим и сейчас возвращается к этой традиции, при этом не теряя интереса к подготовке госслужащих и предпринимателей.

В свою очередь ректор ХТУ Галина Райко поделилась краткой историей своего вуза, которая началась с Учебно-консультационного пункта Киевского технологического института легкой промышленности, образованного в 1959 году по инициативе молодых рабочих местного хлопчатобумажного комбината. Получив статус высшего учебного заведения в 1979 году, университет начал готовить специалистов по управлению в сфере лёгкой промышленности. ХТУ успешно развивался вплоть до вооружённого конфликта на Украине. Сейчас все семь старых корпусов находятся на территории подконтрольной Киевскому режиму. После проведения референдума о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, ХТУ «возрождается, как феникс».

Галина Райко отметила особую популярность юридического образования в Херсонской области, интерес к биотехнологиям, а также востребованность управленческих кадров в сельском хозяйстве и туризме. Ректор ХТУ попросила в первую очередь оказать поддержку в развитии по этим направлениям.

Владимир Строев заверил, что в ГУУ для этого есть все возможности, однако отметил, что в связи с рекордно низкой безработицей специалистов надо готовить именно на местах, потому что в Москве студенты успевают трудоустроится ещё до получения диплома. Это особенно важно с учётом высочайших темпов восстановления промышленности и инфраструктуры в новых регионах, кадры там понадобятся очень скоро.

Также Галина Райко спросила о возможности поделиться библиотечными ресурсами. Проработкой этого вопроса займётся советник при ректорате Сергей Чуев, который сразу же предложил вариант доступа к электронным ресурсам посредством личного кабинета. Заодно советник пригласил сотрудников гуманитарных специальностей ХТУ присоединиться к проекту социальной трансформации новых территорий.

Научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами Дмитрий Рыбаков обратил внимание гостей на возможности научного сектора ГУУ, который может помочь в расширении применения робототехники и беспилотных систем в сельском хозяйстве, решении задач точного земледелия, автоматизации производственных процессов, реверс-инжиниринга и импортозамещения сельхозмашин и производственного оборудования. Непосредственно его группа занимается беспилотниками, которые можно использовать в коммерческих целях, включая мониторинг и авиахимическую обработку полей, а также для решения особых задач, например, для разминирования освобожденных территорий, на которых завершены боевые действия.

Галина Райко признала, что в этом есть колоссальная потребность, а Министерство промышленности и торговли РФ, с которым у неё уже налажены связи, готово помочь ресурсами.

Завершая переговоры Владимир Строев резюмировал, что направлений сотрудничества и общих интересов между вузами очень много. «Это мы ещё про КВН не говорили», – отметил ректор и уточнил, что речь не столько о шутках и песнях, сколько о возможностях КВН как школы лидеров и флагмана молодёжной политики. По этому поводу Владимир Витальевич вспомнил свой недавний рабочий визит в новые регионы и встречу с Сергеем Самохиным, руководителем регионального исполкома Народного фронта в ДНР и финалистом Премьер-лиги КВН текущего сезона. Кроме того, ректор рассказал о визите в ГУУ херсонских школьниках в рамках программы «Университетские смены». И упомянул о том, что Московское региональное отделение ВСКС, штаб которого находится в ГУУ, не только оказывает гуманитарную помощь и помогает в восстановлении возвращённых территории, но и занимается обучением и подготовкой спасателей оттуда.

Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве в области образования, науки разработки основных профессиональных образовательных программ высшего образования с целью установления устойчивых партнёрских взаимоотношений, а также взаимодействия в целях удовлетворения потребности ХТУ в квалифицированных кадрах.

