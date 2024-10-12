Бюджет Москвы на 2025 год будет социальным и инвестиционным

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Ожидаемый рост доходов бюджета Москвы по итогам 2024 года превысит 16 процентов. На 2025–2027 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ежегодным приростом на шесть процентов. Проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» был одобрен Правительством Москвы.
В предстоящем трехлетнем периоде планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Как и в предыдущие годы, опережающими темпами будут расти поступления от малого и среднего бизнеса.
Прогноз доходов бюджета города Москвы по основным видам источников в 2025–2027 годах
|
Источники
|
2025 год, миллиардов рублей
|
2025 к 2024 году
|
2026 год, миллиардов рублей
|
2026 к 2025 году
|
2027 год, миллиардов рублей
|
2027 к 2026 году
|
Доходы всего
|
5121,4
|
106 процентов
|
5430,3
|
106 процентов
|
5756,1
|
106 процентов
|
В том числе
|
Налог на прибыль организаций
|
1581,5
|
103,2 процента
|
1687,2
|
106,7 процента
|
1785,9
|
105,9 процента
|
Налог на доходы физических лиц
|
2329,9
|
112,6 процента
|
2529,5
|
108,6 процента
|
2708,9
|
107,1 процента
|
Специальные налоговые режимы
|
351,0
|
117,8 процента
|
398,1
|
113,4 процента
|
453,5
|
113,9 процента
Ожидаемый рост поступления доходов — результат многолетней системной политики города по повышению доходного потенциала столицы за счет реализации широкого комплекса мер по улучшению условий ведения бизнеса, стимулированию экономического роста (в первую очередь в высокотехнологичных, наукоемких и инновационных отраслях), а также по поддержке малых и средних предпринимателей, созданию современной городской инфраструктуры, содействию занятости.
Основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (в миллиардах рублей)
|
2025 год
|
2026 год
|
2027 год
|
Доходы
|
5121,4
|
5430,3
|
5756,1
|
Расходы
|
5582,5
|
5783,4
|
5900,7
|
Дефицит (–)
|
–461,1
|
–353,1
|
–144,6
В части расходов проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет. Он является социальным, инвестиционным и обеспечивает реализацию мероприятий стратегии развития столицы до 2030-го.
Приоритетные направления бюджетной политики — развитие экономики и промышленности, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города.
В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание качественных услуг жителям, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, образования, спорта и культуры, реализацию проектов создания новых производств, а также на осуществление инвестиций в развитие и формирование комфортной городской среды.
Инвестиционный бюджет
Бюджет развития в 2025 году составит 2,6 триллиона рублей, или 47 процентов расходной части городского бюджета.
В него включены:
— Адресная инвестиционная программа города Москвы — 1,1 триллиона рублей;
— мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программы реновации) — 1,5 триллиона рублей.
Дефицит бюджета
Проект бюджета города Москвы на 2025 год сформирован с дефицитом 461,1 миллиарда рублей. В 2026 и 2027 годах предусматривается его последовательное снижение. Фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также получения дополнительных доходов.
Проект бюджета предусматривает привлечение в 2025 году займов в объеме до 166,8 миллиарда рублей. Фактический объем заимствований будет определяться результатами исполнения бюджета и его потребностью в заемных источниках финансирования.
Заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета. Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.
В целом бюджет Москвы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов обеспечивает:
— достижение стратегических целей развития города;
— надежную социальную защиту москвичей;
— повышение качества услуг, предоставляемых населению;
— развитие экономики и промышленности.
При этом бюджетная система города сохраняет свою устойчивость и стабильность.
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