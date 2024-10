Бюджет Москвы на 2025 год будет социальным и инвестиционным

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ожидаемый рост доходов бюджета Москвы по итогам 2024 года превысит 16 процентов. На 2025–2027 годы доходы бюджета Москвы запланированы с ежегодным приростом на шесть процентов. Проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» был одобрен Правительством Москвы.

В предстоящем трехлетнем периоде планируется увеличение доходов бюджета по всем основным источникам. Как и в предыдущие годы, опережающими темпами будут расти поступления от малого и среднего бизнеса.

Прогноз доходов бюджета города Москвы по основным видам источников в 2025–2027 годах

Источники 2025 год, миллиардов рублей 2025 к 2024 году 2026 год, миллиардов рублей 2026 к 2025 году 2027 год, миллиардов рублей 2027 к 2026 году Доходы всего 5121,4 106 процентов 5430,3 106 процентов 5756,1 106 процентов В том числе Налог на прибыль организаций 1581,5 103,2 процента 1687,2 106,7 процента 1785,9 105,9 процента Налог на доходы физических лиц 2329,9 112,6 процента 2529,5 108,6 процента 2708,9 107,1 процента Специальные налоговые режимы 351,0 117,8 процента 398,1 113,4 процента 453,5 113,9 процента

Ожидаемый рост поступления доходов — результат многолетней системной политики города по повышению доходного потенциала столицы за счет реализации широкого комплекса мер по улучшению условий ведения бизнеса, стимулированию экономического роста (в первую очередь в высокотехнологичных, наукоемких и инновационных отраслях), а также по поддержке малых и средних предпринимателей, созданию современной городской инфраструктуры, содействию занятости.

Основные параметры проекта бюджета города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (в миллиардах рублей)

2025 год 2026 год 2027 год Доходы 5121,4 5430,3 5756,1 Расходы 5582,5 5783,4 5900,7 Дефицит (–) –461,1 –353,1 –144,6

В части расходов проект бюджета Москвы на 2025–2027 годы сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет. Он является социальным, инвестиционным и обеспечивает реализацию мероприятий стратегии развития столицы до 2030-го.

Приоритетные направления бюджетной политики — развитие экономики и промышленности, обеспечение надежной социальной защиты москвичей, повышение качества социальных услуг и продолжение реализации планов развития города.

В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, оказание качественных услуг жителям, совершенствование инфраструктуры здравоохранения, образования, спорта и культуры, реализацию проектов создания новых производств, а также на осуществление инвестиций в развитие и формирование комфортной городской среды.

Инвестиционный бюджет

Бюджет развития в 2025 году составит 2,6 триллиона рублей, или 47 процентов расходной части городского бюджета.

В него включены:

— Адресная инвестиционная программа города Москвы — 1,1 триллиона рублей;

— мероприятия развития (капитальный ремонт, приобретение оборудования, подвижного состава, мероприятия по комплексному развитию районов, реализация программы реновации) — 1,5 триллиона рублей.

Дефицит бюджета

Проект бюджета города Москвы на 2025 год сформирован с дефицитом 461,1 миллиарда рублей. В 2026 и 2027 годах предусматривается его последовательное снижение. Фактический объем дефицита может быть сокращен в процессе исполнения бюджета за счет экономии при проведении конкурсных процедур, а также получения дополнительных доходов.

Проект бюджета предусматривает привлечение в 2025 году займов в объеме до 166,8 миллиарда рублей. Фактический объем заимствований будет определяться результатами исполнения бюджета и его потребностью в заемных источниках финансирования.

Заимствования не нарушат устойчивость городского бюджета. Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга.

В целом бюджет Москвы на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов обеспечивает:

— достижение стратегических целей развития города;

— надежную социальную защиту москвичей;

— повышение качества услуг, предоставляемых населению;

— развитие экономики и промышленности.

При этом бюджетная система города сохраняет свою устойчивость и стабильность.

