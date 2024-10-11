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90% расходов бюджета Москвы на 2025 год пойдут на реализацию госпрограмм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.

В 2022–2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года.

В 2025 году расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят 90 процентов расходной части бюджета. Среди них — развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальная поддержка жителей.

Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (в миллиардах рублей)

Программа

2025 год

За три года
(2025–2027)

1

2

3

Расходы на реализацию государственных программ, всего

С учетом средств ОМС

013,5

 5 499,1

15 229,8

 16 799

В том числе:

Развитие транспортной системы

1084,9

3192,8

Социальная поддержка жителей

737,1

2 237,7

Развитие образования

649,6

2121,2

Развитие здравоохранения

610,7

1828,6

С учетом средств ОМС

1096,3

3397,8

Жилище

567,6

1843,7

Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение

131,7

416,6

Развитие цифровой среды и инноваций

204,3

640,3

Развитие городской среды

262,8

834,4

Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия

241,7

698,8

Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность

206,8

490,1

Спорт Москвы

106,1

298,4

Безопасный город

106,6

333,2

Градостроительная политика

103,5

293,8

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