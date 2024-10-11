90% расходов бюджета Москвы на 2025 год пойдут на реализацию госпрограмм

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
Правительство Москвы одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.
В 2022–2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года.
В 2025 году расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят 90 процентов расходной части бюджета. Среди них — развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальная поддержка жителей.
Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (в миллиардах рублей)
|
Программа
|
2025 год
|
За три года
|
1
|
2
|
3
|
Расходы на реализацию государственных программ, всего
С учетом средств ОМС
|
5 013,5
5 499,1
|
15 229,8
16 799
|
В том числе:
|
Развитие транспортной системы
|
1084,9
|
3192,8
|
Социальная поддержка жителей
|
737,1
|
2 237,7
|
Развитие образования
|
649,6
|
2121,2
|
Развитие здравоохранения
|
610,7
|
1828,6
|
С учетом средств ОМС
|
1096,3
|
3397,8
|
Жилище
|
567,6
|
1843,7
|
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение
|
131,7
|
416,6
|
Развитие цифровой среды и инноваций
|
204,3
|
640,3
|
Развитие городской среды
|
262,8
|
834,4
|
Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия
|
241,7
|
698,8
|
Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность
|
206,8
|
490,1
|
Спорт Москвы
|
106,1
|
298,4
|
Безопасный город
|
106,6
|
333,2
|
Градостроительная политика
|
103,5
|
293,8
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