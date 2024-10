90% расходов бюджета Москвы на 2025 год пойдут на реализацию госпрограмм

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство Москвы одобрило проект городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Бюджет формировался исходя из стратегических планов развития экономики, инфраструктуры и социальной сферы столицы до 2030 года, ожидаемых итогов исполнения бюджета 2024 года и базового сценария прогноза социально-экономического развития Москвы на ближайшие три года.

В 2022–2023 годах столичная экономика в целом прошла период адаптации к беспрецедентному санкционному давлению недружественных стран и сегодня находится на траектории сбалансированного роста. Активное внедрение отечественных технологических разработок, снижение зависимости от импорта оборудования и комплектующих, замещение продукции из недружественных государств, высокий уровень занятости населения позволяют прогнозировать ее дальнейшее поступательное развитие в ближайшие три года.

В 2025 году расходы на реализацию 13 государственных программ Москвы составят 90 процентов расходной части бюджета. Среди них — развитие здравоохранения, образования, транспортной системы, культурно-туристической среды, сохранение культурного наследия и социальная поддержка жителей.

Расходы на реализацию государственных программ города Москвы в проекте бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (в миллиардах рублей)

Программа 2025 год За три года

(2025–2027) 1 2 3 Расходы на реализацию государственных программ, всего С учетом средств ОМС 5 013,5 5 499,1 15 229,8 16 799 В том числе: Развитие транспортной системы 1084,9 3192,8 Социальная поддержка жителей 737,1 2 237,7 Развитие образования 649,6 2121,2 Развитие здравоохранения 610,7 1828,6 С учетом средств ОМС 1096,3 3397,8 Жилище 567,6 1843,7 Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение 131,7 416,6 Развитие цифровой среды и инноваций 204,3 640,3 Развитие городской среды 262,8 834,4 Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия 241,7 698,8 Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность 206,8 490,1 Спорт Москвы 106,1 298,4 Безопасный город 106,6 333,2 Градостроительная политика 103,5 293,8

