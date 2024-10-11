13 электробусов начали работу еще на двух городских маршрутах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Электробусы вышли еще на два городских маршрута — ночной Н8 и № 293. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Сегодня более двух тысяч электробусов обеспечивает работу 154 маршрутов наземного городского транспорта, в том числе шести ночных. Это надежный и комфортный способ добраться до разных точек столицы в любое время суток. Продолжаем развивать сеть электробусных маршрутов по поручению Сергея Собянина», — отметил Максим Ликсутов.

Теперь поездки для жителей 15 районов после закрытия метро стали еще комфортнее. Экологичный транспорт курсирует на ночном маршруте Н8 от остановки «Остафьевская улица» до станции метро «Китай-город», а на маршруте № 293 — от остановки «Остафьевская улица» до станции Бутово второго Московского центрального диаметра. В общей сложности на обеих линиях работает 13 электробусов российского производства.

Москва входит в число мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года. Сегодня уже две тысячи электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов, а также станций метро и железной дороги.

Замена одного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год. Кроме того, плавный ход и отсутствие шума и вибраций обеспечивают высокий уровень комфорта пассажиров. Салоны оборудованы зарядными портами для гаджетов и медиаэкранами с информацией о маршруте. Помимо этого, электробусы оснащены откидными аппарелями для маломобильных граждан, площадками для колясок и велосипедов.

С 2022 года в столицу поставляют технику улучшенной комплектации. В таких машинах есть адаптивное освещение салона, которое для комфорта пассажиров меняется от холодного оттенка к теплому в 14:00. Увеличенный на 18 процентов передний указатель маршрута позволяет увидеть номер издалека. Салон отапливает электрический обогреватель, который не влияет на окружающую среду и поддерживает оптимальную температуру. Запас хода вырос с 40–50 километров до 80 километров. При этом вес машины остался прежним. В этом году на линию выходят КамАЗы и ЛиАЗы в обновленном дизайне.

Инновационный транспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. Так, в 2022 году в ТиНАО открылся парк электробусов «Красная Пахра» — крупнейший в Европе. Экологичные машины вышли на маршруты в Новомосковском и Троицком административных округах. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам почти в 20 районах столицы и двух ближайших городах Подмосковья. В конце 2023-го заработал третий инновационный парк электробусов «Салтыковка». Он обслуживает маршруты на востоке города.

Новые поставки техники и развитие зарядной инфраструктуры позволят вывести на линию еще больше электробусов и заменить автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее и снизят влияние транспорта на окружающую среду.

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