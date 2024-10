Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Кураторы проекта: Саша Пучкова и Мария Степанова.

Участники выставки: Софья Кучерявая, Анастасия Вокина, Дарий Назаров, Ксения Чепанова, Мария Костюкова, Наталья Ожерельева, Павел Васильев, Александра Покотилова, Валерия Царегородцева, Виктория Лунина, Егор Угримов, София Перова, Софья Бахтина, Анастасия Когтева, Борис Гладышев, Василина Коваленко, Владислав Хегай, Максим Татаринцев, Мария Казначеева, Полина Брагинец, Татьяна Пичугина, Дарья Ряполова, Кирилл Останин, Екатерина Шупик, Ксения Виноградова, Полина Приблудова.

Выставка «Новая жизнь привычных вещей» будет проходить с 11 октября до 30 ноября по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 68а.

Вход свободный.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://design.hse.ru/news/4308

MIL OSI