Чайные церемонии и гастромаршрут: что ждет москвичей в последние дни фестиваля «Золотая осень»

В Москве завершается фестиваль «Золотая осень». За время его проведения жители и гости столицы успели попробовать сезонные блюда, увидели галерею арт-тыкв и фешен-инсталляцию, а также прошли по гастрономическому маршруту. Рассказываем, что ждет гостей фестиваля в эти выходные.

Чайные церемонии и гонки на мини-тракторах

В эти выходные, 12 и 13 октября, особую программу для горожан подготовил кинопарк «Москино», расположенный в деревне Юрово. Здесь на фоне декораций для съемок фильмов появилась гастрономическая площадка. Гости смогут приобрести фермерские товары, которые доставили из 30 хозяйств со всей страны, а также узнать секреты производства и рецепты на все случаи жизни.

На творческих мастер-классах в кинопарке ребята смастерят деревянные подковы, украсят разделочные доски в технике декупаж, создадут свечи из вощины и экокормушки, а также соберут панно из крупы и сделают бальзам для губ.

С 12:00 в отдельном шатре пройдут русские традиционные чайные церемонии. Кроме того, участникам покажут, как готовить пельмени, вареники и национальные напитки, а также делать из тыквы произведение искусства, украшая плод вырезанными цветочными и другими орнаментами и узорами.

В субботу, 12 октября, с 12:00 до 18:00 будет работать гастромаркет и два гримвагена. В это же время состоится пикник и экскурсия по кинопарку. Гости смогут почувствовать себя киногероями и принять участие в сьемке, вдохновленной образами персонажей фильмов «Оттепель» и «Москва слезам не верит». Посетителей также ждут гонки на мини-тракторах, также на площадке установят телегу с самоваром и традиционными русскими сладостями, которыми будут угощать до 21:00.

В выходные в кинопарк «Москино» переедет и необычная галерея. Гости увидят 20 арт-объектов в виде тыкв, которые расписали уличные художники. Кроме того, здесь пройдут кулинарные состязания между профессиональными поварами.

Барабанно-танцевальное шоу и неофолк

На площадках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» в разных округах столицы выступят артисты и музыкальные группы.

В субботу, 12 октября, в 17:00 на улице Адмирала Руднева состоится выступление кавер-группы «ВИА The Champions». В этот же день в 17:00 на сцену на Волгоградском проспекте выйдет исполнитель Karl Hitch. Гостей ждет хит-парад популярных песен, а также иммерсивное шоу. А в 18:30 на Городецкой улице москвичи увидят барабанно-танцевальное шоу коллектива Drumma Queens.

В воскресенье, 13 октября, в 17:00 на Краснодарской улице можно будет послушать неофолк. На новой площадке «Московских сезонов» выступит Виктория Барс. Она исполняет русские народные песни в современном стиле. В ее репертуаре — композиции «Течет река Волга», «Ой, то не вечер», «Ромашки спрятались», «За тихой рекою».

Театры под открытым небом

Помимо музыкальных концертов, гостей фестиваля также ждут театральные представления.

В субботу, 12 октября, в 16:00 на Волгоградском проспекте покажут спектакль «Трое из Простоквашино». На сцене выступят артисты Пушкинского музыкально-драматического театра.

В воскресенье, 13 октября, в 16:00 на Митинской улице театр «Волшебный веер» покажет постановку «Сказки, рассказанные ученым котом». В это же время на Краснодарской улице театр Ярославы Славской представит спектакль «Муха-цокотуха».

Творческие занятия и гастрономические мастер-классы

Одним из самых популярных мест фестиваля «Золотая осень» стала площадка, расположенная на Тверской площади. В эти выходные здесь пройдут мастер-классы для гостей всех возрастов.

В 13:00 можно будет научиться расписывать глиняные тарелки, а в 14:00 — узнать, как создается декоративная тыква, которая украсит осенний интерьер. Здесь же в 15:00 гости смастерят панно из крупы.

Научиться готовить вкусные блюда в настоящей печи москвичи смогут на улицах Святоозерской и Теплый Стан. В 13:00 здесь будут делать курник с рисом и сезонными овощами, а в 15:00 — жаркое с грибами, сладким луком и молодым картофелем.

На площади Революции гости попробуют различные виды блинов, а также телятину на гриле и тыквенный латте. В парке «Бригантина» на Коптевском бульваре можно насладиться свиными ребрами и брискетом, которые приготовят в смокере. В сквере у Гольяновского пруда посетителям предложат мясную солянку.

Кроме того, на Тверской площади представят рыбные деликатесы из Астрахани, крафтовые сыры из молока высшей категории, икру и консервы. На бульваре Дмитрия Донского можно будет приобрести домбайское варенье, соленья, а также чай и травы из Карачаево-Черкесии. На площадке «Московских сезонов» возле станции метро «Некрасовка» все дни фестиваля продают пастилу и мармелад из сыра.

В Камергерском переулке гости смогут пройти по осеннему гастромаршруту. Около 20 ресторанов представляют специальные сет-меню и сезонные горячие напитки. Кроме того, здесь выступит известный диджей.

Во время фестиваля «Золотая осень» на площадках по всей столице проходят спортивные, кулинарные и творческие мероприятия. Гости могут принять участие в соревнованиях по поднятию гири, отжиманиям от пола, приседаниям и другим дисциплинам. Дети освоят резьбу по дереву и лозоплетение. Специальную программу организуют в кинопарке «Москино», где состоится масштабный гастрофестиваль. Гостей ждут ждут барбекю-вечеринки, битвы поваров дегустация фермерских продуктов и многое другое. Впервые площадками фестиваля стали городские рыбные рынки, расположенные в районах Косино-Ухтомский и Митино.

