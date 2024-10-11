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Финансовые новости: 11.10.2024 состоится депозитный аукцион МКК Фонда финансирования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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https://www.moex.com/n73908

Параметры
Дата проведения депозитного аукциона 11.10.2024
Валюта размещения RUB
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 000 000.00
Срок размещения, дней 7
Дата внесения средств 11.10.2024
Дата возврата средств 18.10.2024
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 17.00
Условия заключения, срочный или особый Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 000 000.00
Максимальное количество заявок от одного Участника, шт. 1
Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая
Основание Договора Генеральное соглашение
 
Расписание (по московскому времени)
Заявки в предварительном режиме с 12:45 по 13:00
Заявки в режиме конкуренции с 13:00 по 13:10
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 13:40
   
Дополнительные условия  

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