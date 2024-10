Финансовые новости: Интервью Ильи Кочеткова газете «Известия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

МФО придется исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан

Директор департамента ЦБ Илья Кочетков — о том, как людей затягивают в цепочку бесконечных заимствований и с помощью каких мер регулятор будет с этим бороться. Порядка 20% выданных МФО займов так называемые зависимые клиенты организаций тратят на ставки на спорт, в онлайн-казино и так далее — такую оценку в интервью «Известиям» привел глава департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков. Он также сообщил, что треть дорогих — с переплатой 100% и более — займов можно отнести к ростовщическим, когда организации обходят регулирование и втягивают людей в долговую яму. Для того, чтобы прервать эту порочную практику, Центробанк предлагает ввести ряд мер, в частности, механизм «один заем в одни руки». Правда, как заявил Илья Кочетков, распространяться это ограничение будет только на дорогие займы. Также планируется установить трехдневный «период охлаждения» после погашения обязательств в МФО. «В первую очередь будут реализованы меры для защиты граждан» — В августе Центробанк опубликовал доклад для общественного обсуждения с описанием фактически реформы на рынке микрофинансирования. Предлагаемые регулятором изменения действительно серьезные, поэтому вызвали бурную реакцию рынка. Как идет обсуждение с участниками отрасли? — Основная цель предложенных в докладе изменений — создать условия для развития компаний, предоставляющих заемные средства бизнесу, но одновременно надо исключить практики, которые приводят к росту закредитованности граждан по потребительским займам. Действительно, рынок активно отреагировал на наши предложения. Мы получили отклик от саморегулируемых организаций (СРО) и большинства крупнейших участников отрасли. На данный момент уже прошло несколько этапов обсуждения. В начале сентября мы провели встречу с представителями МФО, СРО, инфраструктурных и общественных организаций, научного и экспертного сообщества. На прошлой неделе предложения, описанные в докладе, были концептуально поддержаны на совещании комитета по финансовому рынку в Госдуме. А 14 октября мы планируем обсудить полученную обратную связь с представителями рынка. — Что-то из предложений представителей рынка заинтересовало ЦБ и будут ли они учтены при подготовке поправок в законодательство? — Если говорить о предварительных результатах, то среди полученных комментариев есть предложения, к которым мы готовы прислушаться. Например, рынок предлагает сократить срок предоставления информации в бюро кредитных историй. Сейчас он составляет два дня. Мы поддерживаем такую инициативу. Это позволит компаниям отслеживать получение и погашение займов в режиме реального времени. Также ряд МФО указал на избыточно жесткие требования к капиталу и привлечению инвестиций. Мы готовы учесть эти предложения и скорректировать отдельные пруденциальные требования (направлены на избежание рисков и обеспечение стабильности. — «Известия») с учетом мнения компаний. — Как я поняла из обсуждения ваших предложений в Госдуме, депутаты настроены крайне решительно и готовы в ближайшее время, чуть ли не в осеннюю сессию, подготовить и принять законопроект. Это будет отдельный закон или будут вноситься поправки в уже существующие? Когда можно рассчитывать на принятие проекта? — Изменение конфигурации рынка МФО потребует комплексного пересмотра законодательства и нормативных актов. Они будут вноситься в закон о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях, закон о потребительском кредите (займе), закон о Банке России и еще около 20 законов. Предполагается, что это будет проходить в несколько этапов в течение трех лет. В первую очередь будут реализованы меры, направленные на защиту граждан: введение нормы «один заем в руки до погашения», установление «периода охлаждения» и снижение предельной переплаты по потребительским займам. «Запрет будет действовать только на наиболее дорогие займы» — ЦБ уже определился, как будет работать норма «один заем в одни руки»? Будет ли ограничение распространяться на все МФО и будут ли учитываться обязательства в банках, многие из которых сейчас предлагают продукт «деньги до зарплаты»? — Планируется, что запрет будет действовать только на наиболее дорогие займы МФО, по которым полная стоимость кредита (ПСК) превышает 100% годовых. Иметь два таких обязательства человек не сможет. Цель этой меры — оградить граждан от избыточной закредитованности. Если у человека уже есть один такой заем, то до момента его погашения ни одна МФО не будет вправе выдать ему второй дорогой заем. В то же время, если у человека банковский кредит или заем с ПСК до 100%, запрет действовать не будет. Кроме того, планируется установить «период охлаждения» между получением займов. Это делается для того, чтобы у заемщика была возможность более обдуманно и взвешенно подойти к своим обязательствам, а компании не смогли выдавать новые займы на погашение текущих долгов. — Какой это будет «период охлаждения»? — Мы планируем, что это будет три дня. — Недавно в обзоре тенденций розничного кредитования ЦБ указал, что многие заемщики имеют и банковский кредит, и заем в МФО. Регулятор последовательно ужесточал макропруденциальные меры для заемщиков с высокой долговой нагрузкой, которые, получив отказ в банке, отправлялись за рефинансированием в МФО, где деньги дороже. Не имеет ли смысл при ограничении учитывать и обязательства перед банками? — Требования к расчету показателя долговой нагрузки (ПДН) и макропруденциальные лимиты (МПЛ) на выдачу займов наиболее закредитованным заемщикам установлены не только для банков, но и для МФО. Да, первоначально лимиты отличались — для микрофинансистов они были более мягкими. Но с IV квартала этого года для МФО действуют те же значения МПЛ для займов с высоким ПДН, что и для кредитных организаций. Это позволяет избежать регуляторного арбитража и ограничить рост закредитованности. При расчете ПДН заемщика МФО обязаны учесть в его ежемесячных расходах все платежи по имеющимся у него кредитам и займам. Если ПДН окажется больше 50%, МФО смогут выдать такому человеку заем только в пределах установленных МПЛ. — Вы недавно сказали, что могут быть введены ограничения по предельному размеру ежедневной процентной ставки для МФО. До каких пределов? — На протяжении нескольких лет мы проводим системную работу по снижению стоимости займов для граждан. За это время ПСК снижена с более чем 1000%, до 292% годовых, а величина предельной переплаты — с четырехкратного размера займа до 130%. Но даже сейчас для граждан займы МФО продолжают оставаться довольно дорогими, так как большинство из них выдается под максимально возможную ставку. Мы видим потенциал для дальнейшего снижения дневной процентной ставки, конкретные значения сейчас прорабатываются. Также мы рассматриваем различные варианты пруденциального регулирования, чтобы стимулировать МФО к дифференциации ставок и предоставлению более выгодных условий для качественных клиентов. По нашим оценкам, более действенной мерой для снижения закредитованности может стать ограничение предельной величины переплаты заемщика. Сейчас она составляет 130% суммы займа. В качестве оперативной меры по снижению стоимости займов для граждан мы предлагаем сократить переплату заемщика до 100% от суммы. То есть условно: если вы взяли в МФО заем на 1000 рублей, то с учетом всех процентов, штрафов и т. д. вернете всё равно не больше 2000 рублей. — СРО «МиР» предлагает пересмотреть критерии «займов до зарплаты», снизив их до 15 тыс. рублей и сократив срок выдачи, и уже потом вводить на них лимит. Согласны ли вы с этим предложением? — Действительно, критерии займа «до зарплаты» — до 30 тыс. руб. и до 30 дней — устарели. МФО искусственно удлиняют сроки займов или увеличивают их сумму, чтобы обходить регуляторные ограничения. Именно поэтому требуется комплексный пересмотр регулирования в сфере потребительских займов и введение ограничений не на основании формальных критериев, а исходя из стоимости продукта. Поэтому мы предлагаем ввести более жесткое регулирование в отношении займов с ПСК больше 100%. «Компании, которые не примут новые правила игры, должны будут уйти с рынка» — Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно говорила, что с рынка должны уходить МФО ростовщического типа. Что это за организации и какова их доля? — В ряде случаев потребительские займы МФО остаются довольно обременительными для граждан. Качественные, добросовестные заемщики получают деньги на тех же условиях, что и менее надежные клиенты. Хотя, исходя из рисков, условия для первых должны быть более выгодными. Действующая модель создает избыточную нагрузку на платежеспособных граждан и не стимулирует компании к более тщательному отбору заемщиков. Более того, на рынке существует практика скрытого рефинансирования займов. Вместо того, чтобы остановить начисление процентов, когда переплата достигнет 130%, МФО выдают человеку новый заем и включают в его тело ранее начисленные проценты. Образуются так называемые цепочки займов. В результате долг клиента МФО нарастает как снежный ком. По нашим оценкам, около трети всех выдаваемых МФО дорогих потребительских займов входят в такие «цепочки», приводящие к росту закредитованности граждан. Введение ограничения на один заем в руки и периода охлаждения направлено на купирование таких практик. Компании, которые не примут новые правила игры, должны будут уйти с рынка. — В докладе вы указали, что у многих людей сформировалась «зависимость от займов МФО», деньги берут в долг, чтобы делать ставки на спорт или в онлайн-казино. Есть ли оценки, сколько берется на эти цели? — На основе анализа фактических трат по банковским картам нескольких миллионов клиентов МФО мы делаем вывод, что на эти цели расходуется до 20% суммы выданных займов. При этом у некоторых компаний доля таких займов может существенно превышать среднее значение, а отдельные клиенты тратят на эти цели все средства, которые одолжили в МФО. — Не получится так, что, выдавив с рынка недобросовестных игроков, вы одновременно фактически подтолкнете переход МФО и их клиентов в «серую» и даже «черную» зону? — Этот вопрос звучит каждый раз, когда планируется усиление регулирования в сфере МФО. Мы рассчитываем, что рынок услышит наши доводы и отреагирует на них изменением подходов и исключением негативных практик. Ожидаем, что это будет изменение по сути бизнес-моделей, продуктовых линеек, подходов к оценке качества заемщиков, а не поиск различных вариантов обхода регулирования. Это важно и для имиджа рынка, и для его будущего, учитывая постоянно возникающие инициативы по запрету МФО. Что касается «ухода в тень», то очень важно, чтобы граждане понимали все риски обращения к «черным» кредиторам. Такие компании действуют вне правового поля и не соблюдают установленных законодательством требований. Гражданам это грозит высокими ставками, некорректными методами взыскания и другими рисками. Банк России ведет работу по противодействию деятельности нелегальных кредиторов. За прошлый год выявлено почти 2 тыс. нелегалов, а за девять месяцев этого года — уже более 1,3 тыс. Сведения о них мы публикуем на нашем сайте, там есть специальный раздел. Это помогает оперативно предупреждать граждан о рисках. Мы работаем в тесном контакте с правоохранительными органами — передаем им все данные о выявленных нелегалах. Организаторы привлекаются к административной ответственности. Есть факты возбуждения уголовных дел. Совместно с Генпрокуратурой и Роскомнадзором мы блокируем сайты нелегальных компаний. Сейчас это происходит очень оперативно — за несколько дней. — Раз вы сами упомянули о запрете МФО… Уже много лет вносится соответствующий законопроект, но пока он всерьез, как я понимаю, не рассматривался. Почему идея закрыть рынок МФО не может реализоваться? — Мы понимаем, что МФО нередко ассоциируются с чем-то сомнительным и полукриминальным. Такой имидж во многом сформирован нелегальными кредиторами, действующими вне правового поля, а также высокими ставками и имеющимися на рынке негативными практиками, о которых я уже упомянул. Но давайте посмотрим на рынок в целом. МФО — важная часть финрынка страны, они позволяют людям просто и быстро получить деньги на короткий срок. Важно также отметить, что рынок МФО — не только дорогие займы, но и деньги для бизнеса, POS-кредитование на крупные покупки. Ставки по ним сопоставимы с банковскими. Мы предложили концепцию изменения этого рынка, чтобы устранить негативные моменты, сделать его более прозрачным и регулируемым. МФО придется адаптироваться к новым ограничениям, исключить практики, которые приводят к закредитованности граждан. Анна Каледина, Известия

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21075

MIL OSI