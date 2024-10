Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В детстве играла в «тимуровцев» и помогала соседям, а когда выросла — возглавила добровольческую организацию в Политехе. Директор Центра волонтёрских проектов «Гармония», заместитель директора Гуманитарного института, доцент Высшей школы лингвистики и педагогики Татьяна Нам в начале сентября стала обладателем премии добровольческого сообщества Санкт-Петербурга «ФОРМА ДОБРА — ТОП25 Самые добрые люди Петербурга».

Татьяна Анатольевна руководит «Гармонией» с 2015 года, курирует десятки проектов и мероприятий. Совмещая преподавательскую работу с волонтёрской, она стала наставником для многих студентов, помогла им найти своё место в жизни, выбрать тот путь, к которому лежит душа. Мы часто видим Татьяну Нам в окружении молодёжи на разных мероприятиях, мы знаем о волонтёрах, которых она воспитала, но не так много знаем о ней самой.

Так какая она, Татьяна Нам? Что в жизни помогает ей «быть, а не казаться?» Читайте в сегодняшнем выпуске спецпроекта «Персона».

https://www.spbstu.ru/media/news/politech-media/tatyana-nam-v-garmonii-razvivayutsya-chistye-liderskie-kachestva-bez-primesi-chestolyubiya/

