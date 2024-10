Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 15 километров барьерных ограждений на инженерных сооружениях. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Ремонт барьерных ограждений — одно из важных направлений работы городских служб, с начала года восстановили около 15 километров таких конструкций на 36 инженерных сооружениях. Среди них Нагатинский метромост, Бородинский и Бесединский мосты, путепроводы Солнцево — Саларьево, Хованский и Волгоградский — Угрешский ТТК, эстакады Мичуринская и Ярославская-2», — отметил Петр Бирюков.

Работы проводились в рамках текущего содержания инженерных сооружений и при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Движение на время ремонта полностью не перекрывалось — вводились временные ограничения на одной полосе.

В Москве используются современные барьерные ограждения, способные удержать автомобиль весом до девяти тонн при скорости 60 километров в час. Эти конструкции позволяют снизить тяжесть последствий при ДТП, не допустить выезд машины на встречную полосу и предотвратить лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145115073/

