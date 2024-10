Съемки в декорациях, фестиваль вкусов и мастер-классы: что приготовил кинопарк «Москино» на эти выходные

Source: MIL-OSI Russian Language News

Грядущий уик-энд в кинопарке «Москино» пройдет в формате киновыходных. 12 и 13 октября москвичи смогут присоединиться к постановочным съемкам, посетить разнообразные мастер-классы и продегустировать необычные блюда на фестивальных площадках «Золотой осени». Это уникальная возможность погрузиться в мир киноискусства, попробовать себя в различных творческих направлениях и просто отдохнуть всей семьей и друзьями.

Медовое раздолье и кулинарные мастер-классы

В субботу, 12 октября, на территории кинопарка будут работать три шатра фестиваля «Золотая осень». В первом из них с 12:00 до 19:45 каждый час для посетителей проведут три мастер-класса.

Откроет программу русская традиционная чайная церемония. Гости попробуют четыре вида горячего напитка вприкуску с пряниками, баранками и сушками. Также можно будет примерить павловопосадские платки, кокошники, картузы и сфотографироваться на фоне старинных самоваров.

Шеф-повар научит любителей пельменей и вареников правильно их лепить. В качестве начинки используют красную рыбу и вишню. Собственноручно приготовленные блюда можно будет продегустировать.

Кроме того, гостей ждут на мастер-классе по приготовлению традиционных русских напитков — вишневого лимонада, брусничного морса и медового сбитня.

Во втором шатре в 11:00 пройдет мастер-класс по карвингу тыкв. Специалист научит детей и взрослых делать из овощей настоящие произведения искусства, вырезая на них орнаменты и узоры.

Затем посетители смогут украсить разделочные доски в технике декупажа с использованием кружев, бусин, джута и сухоцветов.

Декорировать банки научат в третьем шатре. Для этого используют мешковину, кружева, ленты, бусины, колоски и акриловые краски. Здесь же можно будет украсить деревянные подковы.

На следующий день, 13 октября, во втором шатре гости смогут изготовить свечи из вощины с добавлением эфирных масел, сухих трав и сухоцветов, а затем — бальзамы для губ из натурального воска.

В третьем шатре пройдет мастер-класс по созданию экокормушек для птиц из картона и на основе решетки из палочек и теста. После этого гости изготовят панно из крупы.

Тыквенный латте и тортилья с кабачком: чем еще угостят посетителей фестиваля «Золотая осень»

Гости кинопарка также смогут попробовать разнообразные блюда. Например, паштеты из куриной и говяжьей печени с добавлением ягод и грибов, из кролика с кедровыми орехами, из форели, тунца, утки, а также риет из красной рыбы с маслинами.

Кроме того, посетителям гастрономических площадок кинопарка понр видов меда: лесной, гречишный, донниковый, липовый, акациевый, таежный, пергу и в сотах. А еще предложат имбирные или традиционные пряники ручной работы с разными вкусами — от ягодной прослойки до сгущенки.

Фермеры представят колбасы и деликатесы — сырокопченое мясо и блюда из утки, баранины и телятины. Кроме того, на прилавках будет много копченой и вяленой рыбы.

Самым популярным товаром, представленным в торговых шале, станет сыр. Гости кинопарка «Москино» смогут выбрать из твердого, полумягкого и мягкого, из коровьего и козьего молока, с наполнителями и без них.

Бонусы для гостей фестиваля «Золотая осень»

Посетители фестиваля «Золотая осень», которые приобретут фермерскую продукцию на ярмарке, смогут воспользоваться системой кешбэка за купленный билет — это возврат стоимости билета в кинопарк или бесплатный билет в кинопарк, который будет действителен до конца года. При покупке гости фестиваля получат купон с номером, который необходимо будет указать в сообщении специальному чат-боту кинопарка в мессенджере «Телеграм».

После обработки заявки можно будет выбрать способ возврата — 100-процентный кешбэк деньгами на карту или билет. Срок действия купона — до конца дня его выдачи. Рассмотрение и регистрация заявки на кешбэк в чат-боте — не позднее 17 октября 2024 года. Получить услугу можно один раз, при попытке сформировать еще одну заявку предыдущая будет аннулирована. Необходимо быть внимательным при заполнении контактных данных. При ошибочных данных услуга не может быть оказана.

Услуга кешбэка деньгами может быть оказана не позднее чем 30 дней с даты регистрации заявки в чат-боте.

Фотосессии в декорациях и познавательная киноэкспедиция

В киновыходные у посетителей будет возможность сделать фотографию «из прошлого» на фоне декораций площадки «Уездный город». А за дополнительную плату — профессиональный снимок на память и карточку в ретростиле с наложением различных фильтров.

На площадке «Партизанская деревня» пройдет костюмированная фотосессия с реквизитом партизан, а в пространстве «Ковбойский городок» — в тематических костюмах с рамкой с надписью «Разыскивается».

Кроме того, желающие смогут переодеться в киногероев и сделать несколько снимков на память.

Президент России и Мэр Москвы торжественно открыли кинопарк «Москино»

Гости кинопарка смогут отправиться в пешую экскурсию «Киноэкспедиция». Она предусматривает посещение площадок «Уездный город», «Питерский бар», «Ковбойский городок», «Городской дворик», «Улицы Берлина» и «Театр Гонзаги». Опытный гид расскажет участникам секреты создания декораций, тонкости кинопроизводства в кинопарке «Москино», а также о проектах, снятых в этих декорациях.

«Киноэкспедиция» понравится как взрослым, так и детям. Экскурсии продолжительностью 1,5 часа будут проходить в субботу и воскресенье с 11:00 до 17:00. Сбор у образовательного центра, билет можно приобрести на месте по QR-коду. Экскурсия предназначена для взрослых и детей от 10 лет.

Геометрические игры и аттракционы

Детей ждет анимационная программа в парке сказок. Ребята смогут поиграть в игру «Черчение», которая поможет участникам проверить свои знания про геометрические фигуры. Так, из каната необходимо будет сконструировать овал, квадрат или ромб с закрытыми глазами. Испытание «Мегатетрис» подойдет тем, кто любит активные игры. Эстафета по поиску частей тетриса закончится созданием из них высокой башни.

Принять участие в анимационных спортивных программах могут все желающие с 11:00 до 17:00 в субботу и воскресенье, 12 и 13 октября.

А еще на территории будут работать детские аттракционы: экскаваторы, двухэтажная карусель и карусель «Чебурашка».

Постановочные съемки и путешествие в мир теней

На натурных площадках пройдут постановочные киносъемки. У каждого будет возможность примерить на себя образы самых известных героев российского кинематографа. Для смены образа создадут комфортные условия.

В декорации «Питерский бар» запланирована съемка сцены из кинофильма «Три мушкетера». Площадку«Ковбойский городок» задействуют для съемок знаменитой сцены знакомства жителей американского городка с главным героем фильма «Человек с бульвара Капуцинов» — мистером Джонни Фестом. Стать участником постановочных съемок могут все посетители парка.

На площадке «Уездный город» посетителей ждет иммерсивное шоу на основе знаменитого комедийного фильма «12 стульев». На улицах можно будет встретить Остапа Бендера и Кису Воробьянинова, которые пытаются найти заветный стул с сокровищами. Гости станут свидетелями конфликта знакомых и любимых всеми героев.

На площадке «Театр Гонзаги» в субботу и воскресенье посетители смогут отправиться в увлекательное путешествие по странам с артистами театра теней, вместе побывать в разных уголках мира, что оставит впечатления на длительное время.

На парковке около Музея техники Вадима Задорожного разместят уличную экспозицию «За лентой», а также бронетехнику десанта, пехоты и машины поддержки: БМД-1, БТР-60, БТР-70, Урал-375, ГАЗ-66, БТР-60 и другие модели.

Кинопоказы и мастер-классы по актерскому мастерству

В эти выходные кинотеатр «Москино кинопарк» порадует зрителей новинками российского кино. Утренние сеансы — для самых маленьких, им покажут мультфильмы «Лунтик. Возвращение домой» и «Малышарики. День рождения».

Во второй половине дня в программе фильмы «Руки вверх», «Василиса и хранители времени» и «Граф Монте-Кристо». Все показы платные. Расписание и покупка билетов доступны на сайте.

Гости киноплощадки за дополнительную плату смогут поучаствовать в мастер-классах, на которых дети познакомятся с техникой стринг-арт, или нитяной графикой, создадут основной кинематографический символ — кинохлопушку, а также посетят занятие по художественному гриму, где им удастся превратиться в любимых супергероев. Мероприятия предусмотрены для ребят в возрасте от шести лет.

Кроме того, пройдут мастер-классы по актерскому мастерству, направленные на раскрытие творческого потенциала участников, изучение основ управления эмоциями, знакомство с разными ролями — от драматических до комедийных.

А для любителей танцев состоятся занятия «Танцуй в мире кино», на них расскажут об особенностях языка тела и возможности выразить эмоции через движения.

На мастер-классах «Пой в мире кино» будет возможность научиться управлять своим голосом и дыханием. Вокальные упражнения звезд помогут проявить скрытые таланты.

Со стоимостью, подробным описанием и временем проведения можно ознакомиться на киноплатформе «Москино».

Фотосессия на Диком Западе и мастер-класс по песочной анимации: как прошли выходные в кинопарке «Москино»Историческая достоверность и магия погружения: какие площадки для съемок предлагает кинопарк «Москино»

Акция программы «Миллион призов» в рамках киновыходных и фестиваля «Золотая осень»

В ближайшие выходные гости кинопарка «Москино» смогут получить баллы городской программы лояльности «Миллион призов». За посещение мероприятий развлекательной программы в кинопарке «Москино» участникам начислят 625 городских баллов. Их можно получить только один раз при наличии полной или стандартной учетной записи на mos.ru. Чтобы принять участие в акции, необходимо в день мероприятия показать билет и персональный QR-код участника электронных городских проектов администратору на входе. Найти QR-код можно на сайте, авторизовавшись с помощью учетной записи mos.ru и нажав на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу экрана.

Баллы можно будет обменять на товары и услуги более чем 400 партнеров городской программы лояльности «Миллион призов». Например, получить скидки в ресторанах и аптеках, билет в музей, пополнить транспортную карту «Тройка» или направить баллы на благотворительность

Вход на мероприятия киновыходных по билетам, приобрести их можно только онлайн, оплата наличными не предусмотрена. Парковка личных автомобилей бесплатная.

Кинопарк входит в состав Московского кинокластера, объединяющего объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта Сергея Собянина «Москва — город кино». Сейчас в кинопарке 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в числе которых декорации «Центр Москвы», «Москва 1940-х», «Витебский вокзал», «Аэропорт Юрово», «Соборная площадь Москвы», «Глухая деревня», «Партизанская деревня», «Уездный город», «Ковбойский городок», «Питерский бар» и другие.

В структуру столичного кинокластера входят также Киностудия имени Максима Горького (площадки на Рязанском проспекте, улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

