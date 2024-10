Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты Государственного университета управления посетили главное событие в сфере экономики замкнутого цикла – Молодёжный день Российского экологического форума (РЭФ).

На одной площадке собрались представители госаппарата, отраслевые специалисты и предприниматели.

Основные темы форума в 2024 году – расширенная ответственность производителей РОП и новые механизмы регулирования отрасли, инвестиционные проекты, зелёное финансирование, нормотворчество в сфере обращения ТКО, цифровизация отрасли и построение экономики замкнутого цикла.

На молодежном дне РЭФ-2024 ГУУ представляли студенты 4 курса ИОМ и ИМ Данила Яковлев и Сергей Звонарев. В рамках проектного обучения ГУУ ребята вместе развивают свой экологический проект ECOGROUP|Воскресенск, который направлен на разработку и внедрение инновационных технологий в процедуру сборки и переработки твердых бытовых отходов. Проект предполагает создание сети микропредприятий, использующих методы сортировки, утилизации и вторичного использования ТБО.

«Участие в форуме от Российского экологического оператора – это отличная возможность познакомиться с представителями индустрии и понять какие возможности есть для бизнес-проектов в экоповестке», — отметили студенты.

Российский экологический форум – это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее главных игроков сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Впервые РЭФ прошел в 2021 году. Этой осенью форум открыл свои двери уже в четвертый раз.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI