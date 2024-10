Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В проекте бюджета Москвы на 2025 год более 689 миллиардов рублей предусмотрено на оказание мер социальной поддержки жителям Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. Среди них — доплаты к пенсиям, льготы на проезд в городском транспорте, на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также лекарственное обеспечение.

«Развитие системы соцподдержки — наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

С 1 января 2025 года на 5,5 процента проиндексируют размеры пособий и выплат горожанам старшего поколения, семьям с детьми и людям с инвалидностью.

На денежные выплаты семьям с детьми в проекте бюджета предусмотрено 92,8 миллиарда рублей, старшему поколению — 202,4 миллиарда рублей, из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 миллиарда рублей.

Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в месяц. Городскую доплату получают около двух миллионов московских пенсионеров.

Более 186 миллиардов рублей направят на улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на общественном транспорте Москвы и Московской области, а также пригородном железнодорожном транспорте. Всем пассажирам доступны бесплатные пересадки между станциями метро и Московских центральных диаметров (МЦД).

Около 62 миллиардов рублей город планирует направить в 2025 году на обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Горожан, страдающих онкологическими, сердечно-сосудистыми, редкими и угрожающими жизни (орфанными) заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой и другими недугами, в полном объеме предоставят самые современные и эффективные лекарственные препараты.

На финансирование льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) отдельных категорий граждан в 2025 году планируется направить 32,6 миллиарда рублей, а на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с невысоким уровнем дохода — 22,4 миллиарда рублей. Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 миллиона москвичей.

В 2025 году столица продолжит реализацию популярного среди жителей проекта «Московское долголетие». В городе создана уникальная сеть из 134 центров московского долголетия — городских клубных пространств для общения и самореализации москвичей старшего возраста. Планируется завершить ее формирование, чтобы центры московского долголетия появились в каждом районе, включая активно развивающиеся территории ТиНАО. На реализацию проекта в 2025 году предусмотрено 3,9 миллиарда рублей.

Развитие системы социальной поддержки москвичей продолжится. Для этого в городе внедрят более гибкие и эффективные инструменты, улучшат качество обслуживания за счет цифровой трансформации, а также упростят порядок получения социальных услуг.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11881050/

