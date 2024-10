Сергей Собянин: Поддержка участников СВО остается приоритетом Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале. Они будут получать установленные в столице выплаты. Соответствующие средства заложены в проекте городского закона «О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов».

Участникам специальной военной операции и членам их семей обеспечено предоставление комплексной поддержки — это выплата ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи, освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования. Город окажет помощь с устройством в детские сады, школы рядом с домом, при необходимости — в учреждения социальной защиты.

«Продолжит свою работу Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей. Здесь можно получить различные виды помощи, включая психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование, сопровождение в вопросах медицинской реабилитации и адаптации после ранений, содействие в поиске работы, подбор программ обучения. Все это отразим в бюджете на 2025–2027 годы», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

https://www.mos.ru/mayor/themes/11882050/

MIL OSI