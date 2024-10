При поддержке «Роснефти» состоялся семейный автопробег из Москвы в Воронеж

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» 10-11 октября состоялся двухдневный автопробег «PROстранствие: Семейные выходные в Воронежской области», уникальный маршрут которого пролегал из Москвы в Воронеж.

Указом Президента 2024 год был официально объявлен годом семьи. За два дня путешественники посетили ключевые «семейные» локации Воронежской области: парк детского и семейного отдыха «Нелжа.ру» – резиденцию младшего брата Деда Мороза, парк «Белый колодец», океанариум, парк аттракционов и другие достопримечательности.

«Роснефть», ставшая партнером автопробега, располагает крупнейшей розничной сетью на территории России, которая включает около 3000 АЗС/АЗК. Один из основных приоритетов розничного бизнеса Компании – развитие удобного клиентского сервиса. «Роснефть» продолжает внедрять цифровые решения в розничном бизнесе для увеличения скорости и повышения качества обслуживания клиентов. Например, на заправочных станциях Компании можно оплатить топливо дистанционно через приложение или оплатить покупки смартфоном через «Систему быстрых платежей». Кроме того, на протяжении всего пути туристы могут заправиться на АЗС «Роснефть», а в кафе «Зерно» – перекусить и выпить кофе.

В июне «Роснефть» и Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области подписали Меморандум о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма. Также ранее «Роснефть» и Туристско-информационный центр (ТИЦ) Воронежа представили четыре маршрута для путешествий на автомобиле по Воронежу и Воронежской области в направлениях Север, Юг, Запад, Восток. В них включены популярные туристические места, расположенные как в самом Воронеже, так и вблизи федеральных трасс, таких как М-4 «Дон». Маршруты размещены на информационной платформе компании «Роснефть» – «Горизонты России: Поехали с нами!».

В Воронежской области расположено около 80 АЗС сети «Роснефть». Из них 15 АЗС расположены по дороге в Воронеж на трассе М4 – основной транспортной артерии региона, по которой жители Центральной России едут к морю.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автомобилистов. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефти», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Помимо Воронежской области, Компания на сегодняшний день представила совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Республике Карелия, Тульской, Архангельской, Ульяновской областях, магистральные маршруты между Москвой и Красной поляной, а также между двумя столицами. Кроме того, Компания ранее подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Алтайским краем, Самарской, Архангельской, Ульяновской областями, Красноярским краем, Башкирией, Удмуртией и Ставропольским краем.

