Предприятия «Роснефти» выпустили более 3 миллионов мальков в водоемы России

Добывающие и перерабатывающие предприятия «Роснефть» в августе – октябре выпустили в естественную среду обитания более 3,3 млн мальков рыб разных пород.

Сохранение биологического разнообразия в регионах присутствия, в том числе восполнение водных ресурсов ценными породами рыб, является одним из основных приоритетов экологической деятельности «Роснефти». По заказу нефтяников молодь рыб выращивают в питомниках, где создаются оптимальные условия развития: соответствующий температурный режим, качественное питание и оптимальный состав воды, это повышает шансы на выживание мальков в естественной среде.

В Ханты-Мансийском автономном округе работники «РН-Юганскнефтегаза» выпустили в водоёмы более 1,5 млн молоди сибирского осетра. Специалисты «Тюменнефтегаза» выпустили более 200 тыс. мальков муксуна, ценной породы семейства сиговых, в протоку Байбалаковскую, откуда подросшая рыба мигрирует в реку Обь. Также реки Обь-Иртышского бассейна на 440 тыс. мальков осетра пополнила «Конданефть», и на 140 тыс. молоди чира – «Сибнефтегаз».

Работники предприятий «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и «РН-Ванкор» выпустили в реку Енисей в Сухобузимском районе Красноярского края более 650 тыс. мальков стерляди енисейской популяции. Место для выпуска определено специалистами-ихтиологами с учетом гидрологических условий водного объекта температуры, химического составы воды, а также естественной кормовой базы, необходимой для этого вида рыб.Вместе с молодыми специалистами «РН-Ванкор» в выпуске принимали участие школьники из «Движения Первых».

Работники «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» выпустили более 17 тыс. мальков хариуса в реку Енисей в Республике Хакасия. Акваторию Енисея пополнил и «РН-Шельф-Арктика» – экологи предприятия выпустили в реку почти 110 тыс. мальков краснокнижного сибирского осетра. Благодаря системной работе по искусственному зарыблению, которую проводят дочерние предприятия Компании, популяция ценных пород рыб в сибирских водоемах за последние годы значительно выросла.

«Башнефть» в течение летне-осеннего периода выпустила в водоемы Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономных округа более 100 тыс. мальков стерляди, муксуна, лосося, что способствует восстановлению экосистем рек и озер этих регионов. В сентябре партия из 100 тыс. мальков стерляди, разведенной в специализированных рыбоводных хозяйствах Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря, выпущена в реку Белую в Башкортостане, а также в Нижнекамское водохранилище в Республике Татарстан. Бережная перевозка стерляди к месту выпуска осуществлена на автомобилях, оборудованных специальными устройствами подачи и регулирования уровня кислорода и контроля температуры воды. В выпуске мальков приняли участие активисты детско-юношеской организации «Движение Первых».

Работники Новокуйбышевского НПЗ вместе со своими детьми и активистами «Движения Первых» выпустили 13 тыс. мальков стерляди в Волгу в районе с. Винновка Самарской области. Воспроизводством биоресурсов Волги предприятие планомерно занимается на протяжении 10 лет.

Сотрудники Сызранского НПЗ совместно с участниками «Движения первых» выпустили в Саратовское водохранилище более 40 тыс. мальков стерляди. Стерлядь – исконно волжская рыба, в силу ряда неблагоприятных факторов оказавшаяся на грани исчезновения. Благодаря специальной программе, в которой участвуют в том числе и предприятия «Роснефти», популяция стерляди в Волге постепенно растёт.

В акции по зарыблению приняли участие дочерние предприятия Компании, расположенные в Иркутской области. «Верхнечонскнефтегаз» выпустил в реку Белая 19 тыс. мальков сазана (вес каждого малька – 0,5 г). При благоприятных условиях уже через год молодь сазана достигает массы 1-1,5 кг. Сотрудники Ангарской нефтехимической компании выпустили в озеро Байкал 1,5 тыс. мальков сибирского осетра байкальской популяции, занесенного в Красную книгу России. Выпуск этого ценного представителя хрящевых рыб АНХК реализует уже второй год подряд. В условиях естественного нереста выживаемость байкальского осетра невысокая, поэтому выведение рыбы в искусственной среде и последующее зарыбление – эффективный способ поддержания популяции ценных для региона видов рыб.

11 октября 2024 г.

