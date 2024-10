«По дороге из желтого кирпича» в культурном центре «Лира»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Традиционный отчетный концерт коллективов культурного центра приурочили к 85-летию со дня написания повести «Волшебник Изумрудного города». Участники создали из номеров волшебную историю путешествия героев по дороге из желтого кирпича.

Основной сюжет представит театральная студия «Садко», а воспитанники вокальной студии «Домисолька», мультиформатной танцевальной студии «Лотос», студии игры на гитаре презентуют дополняющие номера.

https://www.mos.ru/afisha/event/320519257/

