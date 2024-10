Политех укрепляет связи с белорусскими вузами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

На прошлой неделе состоялась плановая рабочая поездка представителей Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ в столицу Белоруссии — Минск. В состав делегации вошли профессор, заместитель директора Высшей школы сервиса и торговли по научной работе Сергей Барыкин и доцент, заместитель директора Высшей школы производственного менеджмента по международной деятельности Наталья Алексеева. Поездка включала посещение четырёх белорусских вузов.

Сергей Барыкин посетил Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) по государственной программе Республики Беларусь «Образование и молодёжная политика» по приглашению декана факультета маркетинга и логистики Светланы Лапиной. Он провёл открытые лекции для студентов по теме «Логистика и цифровизация логистики». Также сотрудники Политехнического университета обсудили вопросы совместной академической мобильности с проректором по учебной работе Ольгой Морозевич. На встрече с проректором по идеологической и воспитательной работе Сергеем Скрибой политехники наметили планы совместного научного сотрудничества, направленные на студентов вузов Белоруссии и России.

Общение со студентами было позитивным, в обстановке взаимного диалога. Рабочие встречи с коллегами позволили найти новые возможности для взаимодействия в разных сферах , — рассказал Сергей Барыкин.

В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) представители ИПМЭиТ приняли участие в пленарном заседании XX международного научно-практического семинара. Мероприятие проводил факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства БНТУ под эгидой XXII международной научно-технической конференции «Наука — образованию, производству, экономике», на которой была представлена совместная с политехниками работа «Сетецентрические организации как новая основа управления научно-техническим сотрудничеством».

Представители ИПМЭиТ встретились с деканом факультета Алексеем Данильченко, заместителем декана по НИР и НИРС Ириной Устинович и заведующим кафедрой «Экономика и управление инновационными проектами в промышленности» Натальей Пономарёвой. Участники подвели итоги выступления сотрудников факультета в международной научной конференции «GDTM-2024: Глобальные вызовы цифровой трансформации рынков», которая прошла в ИПМЭиТ в конце сентября.

Приятно отметить, что за несколько лет сотрудничества с университетами Республики Беларусь нас здесь встречают не только как коллег, но и как друзей. В коридорах университетов мы видим знакомых студентов, которые приезжали в Политехнический университет. Это даёт нам ощущение сплочённости, несмотря на расстояние, которое лежит между нашими городами , — поделилась Наталья Алексеева.

В Белорусском государственном университете (БГУ) политехники посетили кафедру логистики Института бизнеса. Совместно с заведующим кафедрой логистики Николаем Зеньчуком они обсудили перспективные направления сотрудничества, связанные с моделированием поведения логистических систем и академической мобильности.

ИПМЭиТ поддерживает крепкие дружеские связи и с Инженерно-экономическим факультетом Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР). В этом году в состав коллективной монографии, которая издаётся в рамках проведения конференции GDTM-2024, включили работу заведующего кафедрой экономики и маркетинга БГУИР Владимира Пархименко и старшего преподавателя кафедры Дарьи Фроловой.

Наталья Алексеева рассказала учащимся БГУИР о студенческом научном обществе ИПМЭиТ и о ежегодной научной конференции «Молодёжная неделя науки ИПМЭиТ». Кроме этого, на встрече с заместителем декана Инженерно-экономического факультета Вероникой Верняховской коллеги обсудили план стажировок белорусских преподавателей и студентов.

Представители ИПМЭиТ побывали также на праздничном концерте, посвящённом Дню учителя.

Наш институт начал активно развивать сотрудничество с белорусскими вузами с 2022 года. И за эти годы мы добились ощутимых результатов в академической мобильности преподавателей и студентов, совместной научной и конгрессной деятельности. Мы на регулярной основе принимаем студентов из Минска и отправляем своих ребят на мероприятия, организованные вузами Белоруссии. Уже не первый год преподаватели университетов-партнёров участвуют в конференциях и форумах ИПМЭиТ, работают над совместными научными исследованиями. Отмечу, что после поездки в Минск наших коллег мы планируем заключить договор о сотрудничестве с Институтом бизнеса Белорусского государственного университета и уже работаем над дорожной картой. Высшая школа производственного менеджмента и Высшая школа сервиса и торговли совместно разрабатывают программу приёма белорусских студентов, намеченного на период проведения ежегодной конференции “Молодёжная неделя науки ИПМЭиТ” , — отметил директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/politekh-ukreplyaet-svyazi-s-belorusskimi-vuzami/

