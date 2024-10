Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 октября 2024 года на 26-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень» состоялась торжественная церемония вручения государственных наград, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В церемонии принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Именно вы своим нелёгким трудом решаете вопросы продовольственной безопасности, которые являются важнейшими вопросами развития всего общества и достижения национальных целей развития, которые перед нами ставит глава государства», – обратился к лауреатам Михаил Мишустин и поздравил с наступающим праздником.

За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу, почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоено академику Российской академии наук, заведующему кафедрой тракторов и автомобилей Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, доктору технических наук, профессору Отари Дидманидзе.

Государственный университет управления давно и плодотворно сотрудничает с Отари Назировичем в области подготовки кадрового резерва для подведомственных организаций Российской академии наук. Кроме того, Отари Дидманидзе является научным руководителем крупного проекта «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания программно-аппаратных комплексов и интеллектуальных платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла», выполняемого ГУУ совместно с Омским аграрным научным центром и Удмуртским государственным университетом.

Напомним, что в рамках данного проекта коллектив молодых учёных ГУУ разрабатывает высокотехнологичную систему управления агрохозяйствами, а на текущей неделе прошла рабочая встреча руководства ГУУ и Омского АНЦ, на которой обсуждался процесс реализации проекта.

Государственный университет управления поздравляет Отари Назимовича с присвоением ему почётного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», желает дальнейших успехов в науке и рабочей деятельности, а также выражает надежду на продолжение плодотворного сотрудничества.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI