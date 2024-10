Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Спортивно-досуговый центр «Фаворит» получил от города новое помещение в районе Крюково. Это позволит открыть дополнительные творческие студии и секции для местных жителей. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Одно из подразделений спортивно-досугового центра “Фаворит” занимало помещение площадью 32,5 квадратного метра на Заводской улице в доме, который вошел в программу реновации и будет демонтирован. Взамен город подобрал и передал организации новый объект недвижимости в корпусе 1512 района Крюково площадью 282,4 квадратного метра. Благодаря этому еще больше жителей ЗелАО смогут посещать секции и студии по интересам», — рассказал Максим Гаман.

Город оказывает поддержку окружным социально ориентированным организациям, предоставляя им комфортные помещения. К корпусу 1512 будет удобно добираться жителям всех микрорайонов Крюкова, а также частного сектора и коттеджного поселка Малино.

На новой площадке планируется набрать группы по танцам, прикладному творчеству, хореографии, иностранным языкам, рисованию, настольным играм и другим направлениям.

Сейчас организация занимает 14 помещений площадью более 1,7 тысячи квадратных метров. Занятия в спортивно-досуговом центре посещают около 1,3 тысячи жителей ЗелАО разных возрастов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145101073/

MIL OSI