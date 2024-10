Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Парки, подведомственные столичному Департаменту культуры, приготовили обширную программу на эти выходные. Большинство мероприятий можно посетить бесплатно, на некоторые необходимо заранее зарегистрироваться.

Познакомиться с русской культурой и побывать на балу

12 октября в усадьбе Кусково впервые пройдет ежегодный Межрегиональный фольклорно-этнографический фестиваль «Русский звук». Посетителей ждут выступления народных коллективов, хороводы, вечерка с традиционными танцами и играми. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению тряпичных кукол, бисерных украшений Орловской и Тульской губерний, плетению панно из травы, росписи яиц и мезенской росписи.

В тот же день с 14:00 до 17:00 в саду имени Н.Э. Баумана в овальной беседке пройдет бал вязаных кофточек. Участники разучат и станцуют кадриль, вальс, польку и контрданс. Приветствуется посещение в тематической одежде. Дамам подойдут длинные юбки, вязаные кофты, шляпки с цветами, шали и платки, а кавалерам — вязаные жакеты, драповые пиджаки, кепки, шляпы и шарфы.

Освоить аварский танец и сделать арома-амулет

11 октября Парк Горького приглашает на мастер-класс по каллиграфии, который пройдет с 17:00 до 19:00. Участники познакомятся с этим видом искусства, узнают об истории, традициях и культуре письма, а также изучат основные элементы — линии, штрихи и росчерки. Необходима предварительная регистрация.

В Таганском парке 13 октября пройдет мастер-класс по аварскому народному танцу. Гости познакомятся с основными элементами и движениями. Занятие проведет Патимат Хайбулаева, хореограф и руководитель парковой студии кавказского танца «Рассвет», заслуженный работник культуры Республики Дагестан. Начало в 16:00

12 и 13 октября с 14:00 до 16:00 в пагоде в 4-м Лучевом просеке парка «Сокольники» пройдут мастер-классы чайного клуба «ЧаЕ». Гости узнают о китайском черном чае и о том, чем он отличается от европейского. Здесь можно будет попробовать напитки, приготовленные совместно с институтом пуэра города Куньмин Китайской Народной Республики.

13 октября в 10:30 в парке «Ходынское поле» начнется мастер-класс «Мои родные улицы». Посетители сделают ключницу, украшенную рисунками московских мест. Они распишут акриловыми красками деревянные заготовки и соберут поделку. Необходима предварительная регистрация. В 12:30 начнется мастер-класс «Осень в парке», участники которого будут собирать яркие моменты этого времени года. На него тоже необходимо зарегистрироваться заранее.

В тот же день в парке «Северное Тушино» в 11:00 начнет работу экомастерская. Дети и их родители смогут сделать своими руками арома-амулет из спила можжевельника. В 12:00 участники клуба «Юный эколог» в игровой форме познакомятся с представителями семейства куньих и узнают, кого из них можно увидеть в парке. На оба мероприятия нужно зарегистрироваться. Кроме того, продолжится серия мастер-классов «Природное движение». Занятия проводят по субботам и воскресеньям с 12:00 до 13:00.

Поучаствовать в экологической акции и посмотреть мультфильмы

11 октября с 19:00 до 20:30 в Парке Горького пройдет лекция «Психология выгорания. Как вернуть себе силы и желание работать». Гости обсудят внутренние и внешние причины выгорания у предпринимателей и офисных сотрудников. Участники разберутся, как можно устранить ощущение хронической усталости, бороться с ленью и прокрастинацией. Необходима предварительная регистрация.

12 октября в 13:00 посетителей выставочного центра «Фили Холл» парка «Фили» приглашают на историческую лекцию «Архитектура античности». Слушатели узнают о древнегреческом искусстве и о том, как на его развитие повлиял Рим.

11 октября в 15:30 в парке «Красная Пресня» состоится лекция «Наследственное право в России». Эксперты правового управления Центра финансовой грамотности столичного Департамента финансов Ольга Забазнова и Петр Грузин расскажут о предмете договора пожизненной ренты и его отличиях от договора пожизненного содержания с иждивением, а также о том, какие обязательные условия должны быть отражены в документе. Кроме того, лекторы вместе с гостями разберут возможные схемы мошенничества и обсудят сложившуюся судебную практику.

В амфитеатре парка «Ангарские пруды» 13 октября с 11:00 до 14:00 межрегиональная организация «Экологические системы» проведет акцию «Раздельный сбор». Мероприятие призвано привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды и популяризации экологичного образа жизни.

В тот же день посетители сада «Эрмитаж» смогут познакомиться с его историей и достопримечательностями на экскурсии, которая начнется в 12:00. Необходимо зарегистрироваться заранее.

В 13:15 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» в парке «Северное Тушино» покажут мультсериал «Команда Флоры». Мероприятие пройдет в рамках мультмарафона выходного дня. Зарегистрироваться на сеанс можно здесь.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145109073/

MIL OSI