От фитрока до йоги: на Северном и Южном речных вокзалах начались занятия проекта «Спортивные выходные»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начался новый осенне-зимний сезон бесплатных тренировок проекта «Спортивные выходные» на Северном и Южном речных вокзалах. Его главная цель — показать жителям и гостям столицы, что спорт — это просто, интересно и доступно. Теперь занятия проходят в новом формате — внутри зданий. Кроме того, изменилось время тренировок — посетить их можно как в утреннее, так и в вечернее время.

В рамках проекта постоянно организуют занятия по различным дисциплинам на многочисленных площадках столицы. В летнее время тренировки проводили в живописных парках с видом на Химкинское водохранилище и Нагатинский затон. В осенне-зимний период они будут проходить в зданиях Северного и Южного речных вокзалов, на цокольном этаже и в медиазале соответственно.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем развивать Северный и Южный речные вокзалы не только как важные транспортные объекты, но и как популярные места досуга горожан. Уже несколько лет организовываем здесь различные мероприятия, фестивали и мастер-классы, а каждые выходные проводим тренировки для всех желающих в сотрудничестве с проектом “Спортивные выходные”», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

От растяжки до танцев

12 и 13 октября на Северном и Южном речных вокзалах каждый желающий сможет поучаствовать в зажигательном фитроке (так называют функциональные тренировки с барабанными палочками), заняться танцами, йогой и растяжкой.

12 октября, в субботу, с 11:00 до 12:00 на Северном речном вокзале пройдет тренировка по растяжке, а с 20:30 до 21:30 — танцевальное занятие. 13 октября, в воскресенье, с 11:00 до 12:00 можно посетить практику по йоге, а с 20:30 до 21:30 — динамичную танцевальную тренировку.

На Южном речном вокзале 12 октября с 11:00 до 12:00 пройдет практика по йоге, а с 12:15 до 13:15 — зажигательный фитрок. С 19:00 до 20:00 можно будет посетить занятие по растяжке, а с 20:30 до 21:30 — танцевальную тренировку.

13 октября с 11:00 до 12:00 пройдет занятие по растяжке, а с 12:15 до 13:15 — по фитроку. С 19:00 до 20:00 все желающие смогут попасть на йогу, а с 20:30 до 21:30 — на танцевальную тренировку.

Для того чтобы посетить бесплатные спортивные занятия, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта «Спортивные выходные». Там же можно узнать расписание тренировок.

Центры московского долголетия приглашают на занятия в спортивные и тренажерные залы

https://www.mos.ru/news/item/145088073/

