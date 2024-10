Новый уровень: в Москве пройдет фестиваль личностного роста

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на фестиваль личностного развития «Новый уровень». Мероприятие пройдет 13 октября в павильоне «Арт. Техноград» по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация. Сбор гостей — с 10:30 до 11:00.

Участники освоят инструменты и техники эффективной коммуникации и прояснят свои цели на год. Кроме того, гости узнают, как усилить мотивацию для перехода от планов к действиям. В этом помогут более 10 специалистов из разных сфер — бизнес-тренеры, психологи и коучи.

Грамотная коммуникация

Фестиваль откроет лекция о силе гибких навыков и их влиянии на качество жизни и карьерное развитие. Ее проведет Татьяна Еремина, бизнес-тренер, эксперт по эффективной коммуникации. Помимо этого, запланированы мастер-классы, тренинги и практикумы, направленные на развитие навыков осознанности, самосовершенствования и профессионального развития.

На мастер-классе «Как эффективно взаимодействовать с окружающими и достигать своих целей» Татьяна Еремина раскроет основы грамотной коммуникации. Спикер также расскажет о влиянии эмоционального и кинетического интеллекта при общении с людьми и поделится советами о том, как сформировать имидж и управлять впечатлением о себе.

Уверенная речь и забота о себе

На тренинге «Актерское мастерство для карьеры и жизни» участникам покажут упражнения для проработки голоса, тела, внимания, воображения и самооценки. Ими пользуются студенты театральных вузов для тренировки уверенности в себе и обаяния. Занятие проведет Мария Антипова — профессиональная актриса, режиссер, педагог. Помимо этого, состоится мастер-класс по постановке четкой речи и красивого голоса.

В рамках практикума «Принятие решений с помощью эмоций» психолог Людмила Бурлакова научит посетителей слушать и распознавать свои чувства при принятии решений. А о том, как проработать внутренние страхи и прекратить недооценивать свои достижения, расскажет Валентина Лисина — психолог-консультант и игропрактик. Участники освоят несколько инструментов, которые позволят изменить мышление, научат признавать успехи и заботиться о себе. А мастер-класс «Код успешности: от запроса до формирования внутренней мотивации» поможет найти ресурсы для решения сложных ситуаций.

Правильные цели и задачи

Тех, кто интересуется искусством, приглашают на занятие «Творчество без границ». Ведущая Ольга Корнильцева, психолог-консультант и коуч, предложит открыть новые грани своей личности и пройти путь к цели от идеи до ее воплощения. Второй мастер-класс спикер посвятит разбору четырех универсальных компетенций — критического мышления, креативности, коммуникации и кооперации. Участники потренируют универсальные компетенции, проработают персональные цели.

Игра «Мой финансовый путь» поможет оценить собственную финансовую грамотность и получить навыки планирования и достижения финансовых целей. Игру проведет карьерный консультант и коуч Светлана Пороскова.

Психолог и игропрактик Елена Макарычева приглашает присоединиться к игре «Я и моя карьера». Собравшиеся смогут проработать ключевые вопросы по выбору карьерного пути — определить задачи и цели, проанализировать знания и навыки.

Личностный рост и расстановка приоритетов

Как гармонизировать семь сфер своей жизни, поможет узнать игра «Жизнь как дом». Участникам предстоит оценить личностный рост, окружение и общение, отношения, здоровье, работу и финансы, быт, хобби, а также расставить приоритеты. Ведущая Оксана Черныш — психолог, игропрактик, специалист по профориентации.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры — одно из подразделений «Технограда». Его специалисты помогают в обучении, выборе профессии и карьерном планировании. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

