Москвичи выберут лучший короткометражный фильм проекта «От идеи до премьеры»

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование, в котором пользователи выберут лучший короткометражный фильм, снятый в рамках проекта Москино «От идеи до премьеры». В голосовании участвует три картины: «Побег», «Яшка» и «Путь к себе».

В центре сюжета «Побега» неожиданная встреча двух бывших возлюбленных. Действие разворачивается в салоне автомобиля, который едет по ночной Москве в аэропорт. Автор идеи — Александр Константинов. «Яшка» — это история о том, как пожилая москвичка после знакомства с роботом-курьером смогла наладить отношения с дочерью и внуком. Историю придумал Игорь Шереметьев. Главный герой фильма «Путь к себе» — офисный работник, который нашел в себе силы начать новую карьеру и изменить всю свою жизнь. Автор идеи — Александра Конева.

Голосование за эти картины подготовлено Департаментом культуры города Москвы и проектом «Активный гражданин».

Проект «От идеи до премьеры» появился этим летом. Все желающие присылали свои истории, из них были выбраны лучшие. Затем члены жюри (режиссеры, продюсеры и сценаристы) провели народный кастинг актеров: из почти одной тысячи подавших заявки москвичей роли получили 32 человека. Премьера фильмов с их участием прошла 24 августа в кинотеатре «Художественный» — в рамках акции «Ночь кино».

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает Правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». Москино курирует развитие городских кинотеатров одноименной сети, кинокомиссию и киноплатформу «Москино», а также другие общегородские проекты в этой сфере. В столице работают кинотеатры сети «Москино», где можно посмотреть художественные и документальные фильмы, посетить специальные кинопоказы и мероприятия.

В структуру кинокластера входит кинопарк «Москино», Киностудия имени Максима Горького, сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились свыше семи миллионов человек, которые приняли участие более чем в 6,6 тысячи голосований. Ежемесячно в городе реализуется 30–40 решений, принятых москвичами. Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта столицы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

