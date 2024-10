Москвичей приглашают пройтись по маршрутам «Города заданий» и получить баллы «Миллиона призов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проект «Город заданий» предлагает москвичам пройти по 11 маршрутам осенней столицы и получить баллы городской программы лояльности «Миллион призов». Например, можно дойти от парка «Зарядье» до Тверского бульвара, посетить ВДНХ и пройтись по воздушной экотропе, прогуляться вдоль набережной от Парка Горького до Воробьевых гор.

Пользователю нужно авторизоваться в приложении на смартфоне и выбрать одно из 11 заданий с подходящим маршрутом. Затем необходимо приехать на отправную точку и приступить к выполнению задания. По выбранному маршруту нужно пройти не менее 10 тысяч шагов. Посчитать их поможет шагомер — он доступен в самом задании.

На старте участникам нужно определить координаты, сделать фото местности и добавить их в отчетную форму раздела «Ход выполнения». Здесь же следует отметить месторасположение и оставить снимок конечной точки маршрута, затем нажать кнопку «Завершить задание».

За успешное преодоление маршрута и прохождение не менее 10 тысяч шагов москвичи получат 200 баллов городской программы лояльности «Миллион призов». Их можно обменять на скидки в магазинах, кафе и ресторанах, направить на благотворительность, а также пополнить ими транспортную карту «Тройка» или парковочный счет приложения «Парковки России» и многое другое.

Проект «Город заданий» появился в январе 2022 года. С его помощью жители столицы могут контролировать работу столичных служб, участвовать в экологических, культурных и спортивных мероприятиях. Москвичи выполнили уже более 2,3 миллиона заданий. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий.

«Город заданий» развивается и постоянно предлагает москвичам интересные форматы. В частности, дает возможность воспользоваться аудиогидом в парках, а также проверить знания о переустройстве и перепланировке в многоквартирном доме и многое другое.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

