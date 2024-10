Ментальное здоровье и долголетие: москвичи старшего поколения посещают занятия по психологии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Для участников проекта «Московское долголетие» организованы занятия по психологии. Вместе с профессионалами они разбирают различные ситуации — от разрешения конфликтов и выстраивания коммуникации с родными до вопросов, как поддерживать мотивацию для личного развития.

«Занятия по направлению “Психология” становятся для участников проекта альтернативой личной терапии. В старшем возрасте количество психологических запросов у многих растет: появляется желание переосмыслить жизнь, укрепить отношения с выросшими детьми и внуками, а главное — осознать собственную значимость. Психология — одно из приоритетных направлений проекта. Согласно последнему исследованию, которое мы провели совместно с НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения, участники проекта позитивно относятся к психологическим тренингам и обращению за помощью к специалистам. Это может указывать на высокую степень доверия старшего поколения к занятиям проекта и желание разбираться с психологическими вопросами, подходить к ментальному здоровью осознанно», — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Сейчас открыто более 300 групп по психологии. Занятия посещают более 19 тысяч горожан старшего поколения. Преподаватели подбирают темы для обсуждения, основываясь на запросах самих участников.

«Главная задача занятий — дать участникам различные приемы и практики, которые они могут сразу начать применять в жизни. Помимо этого, занятия помогают становиться счастливее не только старшему поколению, но и их детям и внукам. Взрослые члены семьи играют большую роль в формировании личности детей, а когда бабушка и дедушка могут своим поведением показать пример и правильно выстроить коммуникацию с внуками — это большой вклад в их воспитание и будущее», — поделилась Ольга Добрынина, преподаватель психологии «Серебряного университета» проекта «Московское долголетие».

Исследование НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Департамента здравоохранения и проекта «Московское долголетие» показало, что его участники имеют более высокий индекс ментального самочувствия, менее подвержены тревожности и считают себя активными в социально-культурной жизни. 76 процентов опрошенных не опасаются развития ментальных расстройств и считают, что главные инструменты в их предотвращении — работа над собой и занятия теми видами деятельности, которые поддерживают и развивают когнитивные функции.

Присоединиться к занятиям проекта «Московское долголетие» приглашают всех желающих горожан старшего возраста. Выбрать группу и записаться в проект можно на портале mos.ru или обратившись в любой центр московского долголетия. В проекте доступно более 40 видов занятий — от вокала и рисования до компьютерной графики и мультипликации.

