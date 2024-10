Марат Хуснуллин: Реставрация знаменитой консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершается на год раньше

Source: MIL-OSI Russian Language News

Масштабная реставрация Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Фасады первого высшего музыкального учебного заведения уже отреставрированы и представлены жителям города в том же историческом светло-бежевом окрасе, как и в момент его открытия в конце XIX века. Здание консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова является объектом культурного наследия федерального значения. Именно поэтому возвращение его исторического облика стало одной из ключевых задач реконструкции. Специалисты смогли максимально воссоздать то, что было построено более 150 лет назад. И на сегодняшний день завершить долгожданную реставрацию удаётся на год раньше намеченного срока», – сказал вице-премьер.

На объекте уже полностью завершены работы по устройству инженерных систем, подходит к концу внутренняя отделка помещений, и строители уже приступили к пусконаладочным работам. В настоящее время в историческом здании трудится более 2 тысяч специалистов в круглосуточном режиме, чтобы до конца 2024 года успешно завершить все строительно-монтажные и восстановительные работы.

Также в прошлом году во внутренних дворах консерватории строители установили светопрозрачные купола, и сегодня в музыкальном вузе страны появились новые общественные пространства. Благодаря такому решению полезная площадь здания увеличилась более чем на 600 кв. м.

По словам генерального директора ППК «Единый заказчик» Карена Оганесяна, на стенах и внутреннем своде здания специалисты отреставрировали более 300 кв. м лепного декора, 170 кв. м деревянных балюстрад.

«Высококвалифицированные специалисты принимали и принимают участие в этой работе. Было крайне важно, чтобы все элементы – плитка, лепнина, отделка, фасады, окна, двери строго соответствовали тем решениям, которые были изначально заложены. Поэтому на этом объекте трудятся самые опытные строители и реставраторы нашей страны», – отметил Карен Оганесян.

Совсем скоро посетители первого музыкального вуза России смогут увидеть в первозданной светлой окраске парадную лестницу, воссозданную живопись Домовой церкви, интерьеры Малого зала имени Глазунова, Большого зала имени Рубинштейна и других помещений.

Главной задачей проекта реконструкции Большого зала имени Рубинштейна стало его оснащение современными акустическими и театральными технологиями, а также воссоздание утраченных в советское время интерьеров в стилистике эпохи Возрождения. К настоящему времени большая часть работ уже выполнена: каркас помещения усилен 1 тыс. т металлоконструкций, для лучшей акустики зал изменил форму с прямоугольной на подковообразную. Сейчас там завершается отделка и поставка высокотехнологического оборудования.

«Итогом масштабной реконструкции консерватории имени Римского-Корсакова станет появление одной из крупнейших в России театральных площадок с технологиями переменной акустики, где каждый из 1,1 тысячи зрителей в любой точке сможет одинаково хорошо слышать исполнение музыки с электроусилением или классики. В настоящий момент работы вышли на финальный этап: завершается монтаж 190 т механического оборудования для управления сценой и акустикой, ведётся монтаж 70 т оборудования света и звука», – отметил генеральный директор АО «Политехстрой-Сварго» Алексей Бородин.

Одним из главных вызовов для команды реставраторов стала Домовая церковь. В конце XIX века художники Андрей Рябушкин и Василий Беляев создавали росписи храма консерватории по мотивам росписи церквей постройки XVI–XVII веков. После Октябрьской революции в 1920-х годах эти произведения искусства в результате перестроек церкви оказались под многочисленными слоями штукатурки и обоев.

