Марат Хуснуллин: Одобрен проект модернизации ЖКХ в Курской области

Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрил проект модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготного займа за счёт средств Фонда национального благосостояния в Курской области.

«Несмотря на непростые условия, Курская область продолжает развиваться, в том числе в регионе идёт работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Сейчас одобрили проект, по которому в Курске построят канализационную насосную станцию с напорно-самотёчными коллекторами для активно развивающегося жилого района. Существующая КНС не справляется с возрастающей нагрузкой, а строительство новой позволит решить эту проблему. Реализация проекта улучшит качество коммунальных услуг для 9 тысяч человек. Также появится возможность подключить новых абонентов в жилых домах площадью порядка 72 тыс. кв. м и исключить возможные экологические риски», – сказал Марат Хуснуллин.

Производительность новой канализационной насосной станции в Курске составит 520 куб. м в час. Также по проекту проложат напорный и самотёчный коллекторы общей протяжённостью 5,6 км.

Общая стоимость проекта составляет 219,9 млн рублей, в том числе размер займа за счёт средств ФНБ – 119 млн рублей. Его должны реализовать до июля 2026 года.

«Программа модернизации коммунальной инфраструктуры с привлечением льготных займов из средств ФНБ, реализуемая в регионах с 2022 года, входит в социально-экономическую инициативу Правительства “Инфраструктурное меню„. Ранее по этой программе в Курске провели реконструкцию 2,8 км сетей водоотведения, а также порядка 3 км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это повысило качество жизни 29,6 тысячи жителей города», – отметил генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

В целом на сегодняшний день президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил 239 проектов модернизации ЖКХ за счёт средств ФНБ в 76 регионах. Оператор программы – Фонд развития территорий.

