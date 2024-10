Курс на собственное дело: как в «Школе бизнеса МБМ» помогают начинающим предпринимателям

Source: MIL-OSI Russian Language News

Найти идею для бизнеса, зарегистрировать свое дело, изучить основы маркетинга и разработать стратегию для продвижения личного бренда — эти и другие важные для предпринимателей знания можно получить в «Школе бизнеса МБМ». Слушателем бесплатных занятий может стать каждый москвич, желающий открыть свое дело и успешно его вести.

В октябре «Школе бизнеса МБМ» исполнилось семь лет. За это время более 16 тысяч человек прошли в ней обучение. Каждый второй выпускник открывает свое дело. О том, как эксперты помогают начинающим предпринимателям определить целевую аудиторию, изучить рынок и современные тенденции, проработать юридические и бухгалтерские вопросы, читайте в материале mos.ru.

Придумать идею и создать свой бренд

Сменить работу по найму на собственное дело, чтобы свободно распоряжаться своим временем, обрести финансовую независимость, ставить цели и добиваться результатов, мечтают многие. Но начать заниматься бизнесом и достичь при этом успеха не так просто: для этого нужны не только смелость и организаторские способности, но и определенные знания и навыки. На пятидневном бесплатном курсе в «Школе бизнеса МБМ» слушателям помогут отыскать предпринимательскую идею, научат готовить эффектные презентации, «упаковывать» продукт или услугу, анализировать рынок и продвигать бренд в социальных сетях.

«Каждый день перед участниками занятий выступают разные спикеры с определенными темами. Я рассказываю о значимости социальных сетей для расширения аудитории, привлечения клиентов и повышения узнаваемости бренда. При этом для начала лучше ограничиться двумя-тремя соцсетями, потому что на большее может не хватить времени и сил. Следующий важный момент — выбрать социальную сеть, которой чаще пользуется целевая аудитория. Например, “Одноклассников” предпочитают люди постарше, чем пользователи социальной сети “ВКонтакте”. Кроме того, в течение занятия мы успеваем создать телеграм-канал, придумать для него название и пригласить первых подписчиков», — рассказывает Александра Лынова, эксперт визуальной коммуникации в диджитал- и социальных медиа «Школы бизнеса МБМ».

Чтобы зарегистрироваться в школе, необязательно иметь готовую предпринимательскую идею: присоединиться могут все, кто хочет начать свое дело. Для удобства участников занятия проводятся очно или онлайн.

«Предпринимательские способности есть у каждого, и никогда не поздно изменить свою жизнь. Например, участником последнего потока в “Школе бизнеса МБМ” стал мужчина старше 60 лет. Он всю жизнь проработал в журналистике, а сейчас задумался о собственном издательском деле. Была у нас и многодетная мама, которая загорелась идеей создать сеть фитнес-клубов для женщин с маленькими детьми. Эксперты помогают начинающим предпринимателям во всех вопросах», — продолжает Александра Лынова.

Определить цели и найти наставников

Обучение в «Школе бизнеса МБМ» построены так, что слушатели не только получают теоретические знания, но и выполняют практические задания, а также перенимают опыт экспертов. Так, основатель и директор образовательного онлайн-центра Диана Ипкеева год назад пришла в «Школу бизнеса МБМ» с уже работающим проектом, но без конкретного понимания, куда двигаться дальше. Эксперты помогли ей доработать концепцию, сформулировать миссию и ценности.

«Я всегда хотела работать на себя, и после переезда в Москву мы с мужем занялись репетиторством по русскому языку и математике. В итоге учеников стало так много, что мы решили открыть свой образовательный центр и привлечь в него других преподавателей. Но я не знала, где их брать, как обучать и трудоустраивать. В “Школе бизнеса МБМ” я убедилась, что моя идея нужна людям, получила колоссальную поддержку от преподавателей и других предпринимателей, освоила бухгалтерский учет и юридические аспекты, изучила правила маркетинга», — рассказывает Диана Ипкеева.

После обучения предпринимательница добавила в перечень предметов своего образовательного центра английский язык, втрое расширила штат преподавателей, а количество учеников увеличилось в разы.

«На этом курсе я нашла двух наставников, которые до сих пор меня поддерживают. Появились новые планы, понимание, куда расти дальше, у нас уже на два года вперед расписаны цели. “Школу бизнеса МБМ” я рекомендую всем, кто хочет открыть свое дело. Этих пяти дней достаточно, чтобы понять, готов ли человек стать предпринимателем или ему лучше работать по найму. Тем, кто не готов, это поможет избежать ошибок и разочарований, а если после занятий человек укрепится в своем желании — он будет достаточно осведомлен, чтобы смело пойти по этому пути», — считает собеседница mos.ru.

Из декрета — в предприниматели

Участники «Школы бизнеса МБМ» проходят разные отраслевые потоки: курсы для самозанятых, социального бизнеса, образования, ресторанного дела, бьюти-индустрии, бизнеса на маркетплейсах и женского предпринимательства. Последний востребован у молодых мам.

«Моя целевая аудитория — начинающие женщины-предприниматели, которые мечтают реализоваться в любимом деле. И большинство из них — это мамы, у которых двое, трое и даже четверо детей. Мне важно показать, как женщина может достичь успеха в комфортном темпе и привлечь благодарных клиентов, опираясь на свои личные качества», — говорит Оксана Шарая, предприниматель, коуч и женский тренер «Школы бизнеса МБМ».

Одна из ее учениц, работая в банке маркетологом, во время пандемии коронавируса решила открыть собственное дело по изготовлению украшений. После прохождения курса начинающая предпринимательница оформила бизнес-проект, зарегистрировалась как самозанятая и сегодня является владелицей успешного бренда ювелирной бижутерии.

«Главное в обучении — поиск смыслов. Женщина-предпринимательница должна понимать, что она может привнести в этот мир и кому это будет полезно. В классическом бизнесе совершенно непринципиально, чтобы предприниматель и его целевая аудитория обладали схожими ценностями, а для женской реализации это важно. К тому же женщины, как правило, обладают хорошими организаторскими способностями и могут быть ненавязчивыми лидерами, и эти качества они реализуют в бизнесе, вдохновляя и поддерживая своих сотрудников», — уверена Оксана Шарая.

Выйти из кризиса и расширить бизнес

Участие в «Школе бизнеса МБМ» помогает начинающим предпринимателям проработать идею, сформировать концепцию своего бренда, усилить деловые и личностные качества. Слушатели офлайн-потоков готовят проекты, которые представляют в конце программы, — бизнес-план или стратегию по развитию своей компании. Так, модельеру и руководителю дома моделей обуви Дарье Деткиной обучение в школе бизнеса в 2018 году помогло выйти из кризиса и найти новое направление в любимом деле.

«Работая в одной компании, я выросла из дизайнера до креативного директора. Параллельно начали поступать частные заказы, и я все больше погружалась в мир предпринимательства. А после 2014 года окончательно решила уйти в свой бизнес. К счастью, быстро нашлись клиенты, а потом и деловой партнер. Однако спустя три года пришло осознание, что нужно как-то меняться. Тогда я узнала про “Школу бизнеса МБМ”», — рассказывает Дарья Деткина.

После участия в программе модельер решила создавать не только обувь по индивидуальным заказам, но и лимитированные коллекции, а также оказывать услуги предпринимателям, которые хотят выпускать обувь под своим брендом. У Дарьи Деткиной работает мастерская, производственный цех с 3D-оборудованием и фотостудия, а недавно она сняла еще одно помещение, где сейчас делает ремонт.

«В школе бизнеса нам рассказывали, как проанализировать целевую аудиторию, составить уникальные предложения, разъясняли бухгалтерские и юридические тонкости. Все эти лекции я храню и часто пересматриваю. Но самое ценное, что было для меня в обучении, — это нетворкинг. Когда общаешься с такими же заряженными, мотивированными людьми, это очень вдохновляет», — считает собеседница mos.ru.

Ближайший поток «Школы бизнеса МБМ» начнет офлайн-занятия 14 октября. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» также проводит для предпринимателей бесплатные форумы, семинары, тренинги, конференции, которые помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников. Получить консультацию по вопросам открытия и ведения своего дела и подробнее узнать о мерах поддержки предпринимателей можно на сайте «Малый бизнес Москвы», очно в центрах услуг для бизнеса и по телефону: +7 495 225⁠-14⁠-14.

Поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

