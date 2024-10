Крупнейший в России архивный комплекс принял на хранение около 20 миллионов дел

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первый год работы крупнейший в России архивный комплекс в ТиНАО принял на хранение около 20 миллионов дел. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«На базе Главархива Москвы мы создали инновационную систему хранения документов, которая сочетает доступность, эффективность и безопасность. Год назад в столице заработал уникальный комплекс площадью около 70 тысяч квадратных метров и мощностью до 100 миллионов единиц хранения. Он стал крупнейшим в России государственным роботизированным архивом. Только за первый год своей работы комплекс принял на хранение около 20 миллионов дел. Кроме того, мы планируем внедрять системы искусственного интеллекта и технологии компьютерного зрения, которые обеспечат точный и быстрый мониторинг документов и повысят скорость ввода новых данных. Такой инновационный подход подчеркивает технологическую зрелость комплекса и его способность к масштабному управлению архивными данными», — отметила Анастасия Ракова.

Новый комплекс в дальнейшем должен полностью обеспечить потребность города в хранении документов учреждений здравоохранения, социальной защиты и образовательных организаций. Специалисты ежедневно ведут работу по перемещению данных. В их обработке помогают роботизированные манипуляторы, которые распознают текст, автоматически определяют и извлекают ключевую информацию, формируют персонифицированную поисковую систему. Всего за год они проделали более 30 миллионов операций. Совместно с Департаментом информационных технологий планируется внедрить для этих задач специальное программное обеспечение.

https://www.mos.ru/news/item/145105073/

