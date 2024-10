За полгода кафе и рестораны Москвы посетили более двух миллионов туристов из регионов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше двух миллионов гостей из российских регионов посетили московские кафе и рестораны в первой половине 2024 года. Чаще всего это были жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«В столице работает больше 22 тысяч заведений — это рестораны высокой кухни, кофейни, пекарни, семейные кафе. Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда», — рассказала Наталья Сергунина.

За последние несколько лет спрос на отечественные продукты в Москве значительно вырос. Сейчас их доля в общем объеме потребления в столице составляет 84 процента. Овощи, сыры, мясо и рыбу привозят более чем из 80 регионов страны.

Фестивали и кулинарные конкурсы

С многообразием фермерских товаров и гастрономических концепций знакомят фестивали, в частности «Вкусы России» и «Москва — на волне. Рыбная неделя», а также проекты «Московский завтрак» и «Московское чаепитие». Сейчас в городе проходит фестиваль «Золотая осень», на котором свою продукцию представило более 150 крупных и малых фермерских хозяйств со всей страны.

Во время недавнего масштабного форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» состоялся конкурс «Десерт будущего». В нем участвовало 30 кафе, пекарен, ресторанов и отелей столицы. За три недели горожане и туристы попробовали 2,5 тысячи порций тортов, выпечки и пирожных. Среди угощений были варенец со сгущенкой, мороженым и брусникой, шоколадный мильфей и сладкие суши. Итоги подвели в сентябре, победила команда крупной гостиничной сети. По словам ее представителя, фестивали дают возможность шеф-поварам экспериментировать с традиционными и современными техниками приготовления блюд, а также привлекают новых гостей.

Еще один знаковый гастрономический проект объединил региональных шеф-поваров на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030». Они готовили блюда стоимостью до 300 рублей из отечественных продуктов. Попробовать их можно было на Манежной площади. За главный приз боролись перепечи с фермерским сыром и зеленым луком, дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба, сугудай из нельмы с печеным картофелем, десерт «Калинник» и другие деликатесы. Победителем стали мини-чебуреки с крабом и креветками — их посетители покупали чаще всего.

Центр гастрономического туризма

Благодаря подобным мероприятиям растет интерес к ресторанам региональной и национальной кухни. К примеру, представитель байкальского и бурят-монгольского заведения отметил, что жители и туристы, которые еще пару лет назад осторожно заказывали блюда со специфическими названиями, сейчас приезжают за ними со всей столицы и даже из других городов.

Москва становится российским и международным центром гастрономического туризма. Если каждый день завтракать, обедать и ужинать в разных заведениях города, то понадобится 20 лет, чтобы обойти их все. Многие рестораны и кафе ориентируются в том числе на посетителей из конкретных государств, таких как Китай или Индия. Они проходят сертификацию на соответствие кулинарным традициям страны, со временем становятся известнее и открывают новые точки.

Развитие индустрии туризма — результат комплексной поддержки отрасли и тесного сотрудничества города с бизнесом. Объем туристско-экскурсионного потребления в первой половине 2024 года составил 650 миллиардов рублей, из которых поступления в бюджет столицы оцениваются в 89 миллиардов рублей. Оба показателя на треть больше, чем в рекордном допандемийном 2019 году.

https://www.mos.ru/news/item/145091073/

