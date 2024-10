Для первого проекта комплексного развития незастроенной территории разрабатывают архитектурную концепцию

Source: MIL-OSI Russian Language News

На западе столицы появится современный городской квартал. Его построят в рамках реализации первого проекта комплексного развития незастроенной территории (КРНТ). Разработка архитектурной концепции будущего квартала уже началась. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Проекты КРНТ реализуют на земельных участках, находящихся в собственности города, а также тех, государственная собственность на которые не разграничена. При этом участки должны быть свободными от прав третьих лиц.

«В рамках договора с городом девелопер реорганизует незастроенную территорию площадью 7,94 гектара на Староволынской улице в районе Фили-Давыдково. Там предусмотрено возведение 150 тысяч квадратных метров жилья и столько же общественно-деловых объектов. На участке появится вся необходимая для жителей инфраструктура, в том числе образовательный комплекс для 315 учеников и воспитанников площадью не менее девяти тысяч квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Аукцион на право реализации первого проекта комплексного развития незастроенной территории провели в апреле. Победителем стала компания BMS Development Group.

По словам девелопера, планируется возвести на участке современный экополис. При выборе площадки для реализации проектов обращается внимание на их окружение, наличие поблизости природных зон и водных артерий. Участок около станции метро «Минская» как раз отвечает этим требованиям.

Жители и гости комплекса смогут гулять в Матвеевском лесу, который является частью природного заказника «Долина реки Сетунь». Рядом также расположен Мосфильмовский пруд.

Архитектурную концепцию будущего городского квартала разработает бюро «Апекс», с которым инвестор подписал соответствующее соглашение.

Планируется, что в проектируемом квартале такие ценности, как экологичность, современные технологии с точки зрения оборудования и энергоэффективности, спорт, здоровье и культура, станут нормой жизни.

Проект КРНТ предполагает создание полноценного квартала с развитой инфраструктурой. В стилобатной части офисных зданий появятся кафе и рестораны, а в жилой части — пространства для отдыха. В спортивном ядре инвестор разместит хореографические классы, тренажерные залы, комнаты для йоги и медитаций, а также спа-комплекс, сауны и бассейны. Для занятий на свежем воздухе планируется обустроить озелененные пространства.

По программе комплексного развития территорий (КРТ) создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

