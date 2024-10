День рождения главного кампуса ВШЭ на Покровке: пять лет в ритме джаза

Source: MIL-OSI Russian Language News

9 октября главный кампус Вышки на Покровском бульваре, 11, отпраздновал пять лет со дня открытия после реконструкции. В фойе Центра культур ВШЭ расположилась выставка, охватывающая историю кампуса начиная от возведения городской усадьбы дворянина Николая Дурасова и до наших дней. Также специально к юбилею в Вышке впервые выступил известный во всем мире российский джазовый музыкант, композитор и аранжировщик Аркадий Шилклопер. Для Вышки день открытия обновленного кампуса — прекрасный повод вспомнить, как выглядели его здания до того, как превратились в современный, прекрасно оборудованный комплекс, объединенный атриумом и удобными переходами. На двух десятках постеров юбилейной экспозиции энтузиасты проекта разместили множество фактов и кадров. За каждым изображением — часы кропотливых поисков и работы с архивными документами, в которой команде Вышки помогали такие культурные институции города, как Музей Москвы, Моспроект-2, Музей архитектуры и многие другие.

«Из событий, связанных с реконструкцией, я вынес такую мысль: ни одна стройка не начинается и не заканчивается так, как хотелось бы», — отметил в своем приветственном слове на открытии выставки один из главных участников «большой стройки» — проректор Владимир Самойленко. Он вспомнил перипетии и трудности реконструкции, которые сопровождали проект с момента согласования до того самого дня в сентябре 2019 года, когда новый административно-учебный комплекс «Покровский бульвар» распахнул двери для сотрудников, студентов и преподавателей. Вечер продолжился в Большом зале Центра культур. Своими воспоминаниями с гостями праздника делились научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый проректор Вадим Радаев и проректор Ирина Мартусевич, курирующая в университете работу по сохранению культурного наследия.

«Мы приросли площадями, но студентами и сотрудниками приросли еще больше. Сейчас в Вышке учится 60 тысяч человек. И на этом фоне мы все это время что-то завоевывали для себя, открывали какие-то новые пространства. Недаром весь этот зал заполнен. Значит, это затрагивает сердце, затрагивает струны души, как, может, высокопарно раньше говорили многие наши сотрудники и студенты, — выразил общие чувства Ярослав Кузьминов. — Мы, я думаю, поразили воображение огромного количества профессоров, лекторов, наших товарищей, и российских, и зарубежных, тем, что у нас получилось. А получилось действительно прекрасно. У нас есть пространство, которое принадлежит университету, и это пространство круглогодичное. Оно связывает нас. Университет — это не только посещение занятий. Не только сидение в лаборатории. Университет — это среда. Университет ­— это атмосфера. И мне кажется, никто не будет возражать: здесь, на Покровке, сердце нашей Школы экономики, сердце лучшего российского образования и наше сердце».

Вадим Радаев вспомнил свой первый визит на Покровку. В тот момент там еще находилась Военно-инженерная академия. «Это был будний день, но большинство аудиторий и коридоры были пусты. Изредка откуда-то выскакивал дневальный, и все, дальше опять пустые аудитории и коридоры. Выяснилось, что курсантов на весь этот комплекс было намного меньше, чем вас в этом зале сегодня, — рассказал Вадим Радаев. — Когда мы въехали сюда, еще до реконструкции, мы переживали. Здесь тогда было все как-то мрачновато, и из пункта А в пункт Б без отчаяния было не добраться. Но студенты говорили: “Ну да, ничего не найдешь, прямо форт Боярд”. Даже тогда всем все нравилось. Зато сейчас, когда входишь в большой атриум даже не в сотый, а уже тысячный раз, сердце начинает биться чаще. Каждый раз. И спасибо огромное всем коллегам, которые это сделали».

Ирина Мартусевич поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке выставки, и подчеркнула, как важно ценить то, что досталось от предыдущих поколений: «Сегодня мы являемся надежным партнером Департамента культурного наследия города Москвы и одним из организаторов молодежного форума “Наследие”, который уже в третий раз будет проходить на нашей площадке. Он объединяет молодых людей, интересующихся темой сохранения объектов культурного наследия. Вместе с ними мы формируем проекты по популяризации таких объектов независимо от степени их сохранности. За эти пять лет более 5000 человек побывали на наших экскурсиях, которые проходят в Доме Дурасова. Есть проекты Музея Москвы, когда их экскурсоводы и специалисты водят экскурсии не только по Дому Дурасова, но и по прилегающим территориям. Я надеюсь, что вы сможете сделать новые открытия в рамках этих путешествий во времени».

После торжественной части на сцене Большого зала Центра культур был открыт концертный сезон — 2024/25. Он сразу стартовал «с высокой ноты» — с выступления Аркадия Шилклопера, одного из самых ярких российских музыкантов на мировой сцене, мультиинструменталиста, играющего на духовых инструментах — от пионерского горна до альпийского рога! Неповторимый звук трехметрового рога, водруженного на сцену Центра культур, открыл праздничную концертную программу, состоявшую из оригинальных композиций Шилклопера и его авторского прочтения джазовых стандартов. Сценическими партнерами Шилклопера в этот вечер стали замечательные джазовые музыканты Андрей Марухин (фортепиано), Григорий Зайцев (контрабас) и Леонид Попов (барабаны).

«Это уникальная джазовая программа, — подчеркнула руководитель Центра музыкальных проектов ВШЭ Марина Лебедь. — В этот праздничный вечер у нас выступают яркие, мощные исполнители, которых почти невозможно услышать вместе на одной сцене! Аркадий Шилклопер — артист, который живет в ритме джаза, в ритме постоянных музыкальных экспериментов. А что есть Высшая школа экономики, как не динамичное движение на протяжении уже трех десятилетий. Мне кажется, мы тоже живем в ритме джаза. И эта музыкальная программа в честь праздника — она про нас и для нас». По словам Марины Лебедь, праздник только начинается и в этом концертном сезоне вышкинских меломанов ждет немало открытий. А выставка в расширенном виде будет размещена в центральном атриуме, где с ней смогут познакомиться все желающие.

