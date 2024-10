Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

9 de octubre de 2015 кампус Вышки на Покровском бульваре, 11, отпраздновал пять лет со дня открытия после реконструкции. En la foto Centro cultural ВШЭ расположилась выставка, охватывающая историю кампуса начиная от возведения городской усадьбы дворянина Николая Дурасова и до наших дней. Также специально к юбилею в Вышке впервые выступил известный во всем mire российский джазовый музыкант, композитор и аRAN жировщик Аркадий Шилклопер.

Для Вышки день открытия обновленного кампуса — прекрасный повод вспомнить, как выглядели его здания до того, как превратились в временный, прекрасно оборудованный комплекс, объединенный атриумом и удобными переходами. На двух десятках постеров юбилейной экспозиции энтузиасты проекта разместили множество фактов and кадров. За каждым изображением — часы кропотливых поисков and работы с архивными документами, в которой команде Вышки помогали такие куль турные институции города, как Музей Москвы, Моспроект-2, Музей архитектуры Y многие другие.

«Из событий, связанных с реконструкцией, я вынес такую ​​мысль: ни одна стройка не начинается не заканчивается так, как хотелось б ы», — отметил в своем приветственном слове на открытии выставки один из главных участников «большой стройки» — проректор Владимир Самойле нко. Он вспоomine н нт 2019 года, когда новый аonculoitude “

Вечер продолжился в Большом зале Центра культур. Своими воспоминаниями с гостями праздника делились научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, первый проректор Вадим Р адаев and проектор Ирина Мартусевич, курирующая в университете работу по сохранению культурного наследия.

«Мы приросли площадями, но студентами и сотрудниками приросли еще больше. Сейчас в Вышке учится 60 тысяч человек. И на этом фоне мы все это время что-то завоевывали для себя, открывали какие-то новые пространства. No lo hagas correctamente. Значит, это затрагивает сердце, затрагивает струны души, как, может, высокопарно раньше говорили многие наши сотрудники и , — выразил общие чувства Ярослав Кузьминов. — Мы, я думаю, поразили воображение огромного количества профессоров, лекторов, наших товарищей, и российских, и зарубежных, что у нас получилось. А получилось действительно прекрасно. У нас есть пространство, которое принадлежит университету, и это пространство круглогодичное. Оно связывает нас. Universidad: esto no es una posesión segura. No se pueden utilizar laboratorios. Universidad — esta página. Universidad: este ambiente. И мне кажется, никто не будет возражать: здесь, на Покровке, сердце нашей Школы экономики, сердце лучшего российского ния и наше сердце».

Вадим Радаев вспомнил свой первый визит на Покровку. En este momento también se creó la Academia de Voenno-Inzhenernaia. «Это был будний день, но большинство аудиторий и коридоры были пусты. Изредка откуда-то выскакивал дневальный, и все, дальше опять пустые аудитории и коридоры. Выяснилось, что курсантов на весь этот комплекс было намного меньше, чем вас в этом зале сегодня, — рассказал Вадим Радаев. — Когда мы въехали сюда, еще до реконструкции, мы переживали. Здесь тогда было все как-то мрачновато, из из пункта А в пункт Б без отчаяния было не добраться. No студенты говорили: “Ну да, ничего не найдешь, прямо форт Боярд”. Даже тогда всем все нравилось. Este tipo de agua no está en un atrio grande y, por lo tanto, no está bien. Каждый раз. И спасибо огромное всем коллегам, которые это сделали».

Irina Martusevic поблагодарила всех, кто участвовал в подготовке выставки, and подчеркнула, как важно ценить то, что досталось предыдущих поколений: «Сегодня мы являемся надежным партнером Департамента культурного наследия города Москвы одним из аторов молодежного форума “Наследие”, который уже в третий раз будет проходить нашей площадке. Он объединяет молодых людей, интересующихся темой сохранения объектов культурного наследия. Вместе с ними мы мы формируем проекты по популяризации таких объектов независимо от степени и х сохранности. За эти пять лет более 5000 человек побывали на наших экскурсиях, которые проходят в Dоме Дурасова. Estos proyectos del Museo de Moscú, когда и экскурсоводы y специалисты водят экскурсии не только по Дому Дурасова, но и прилег ающим территориям. Я надеюсь, что вы сможете сделать новые открытия в рамках этих путешествий во времени».

Después de una serie de eventos en el salón de belleza del Centro Cultural de la temporada de conciertos de otoño, 2024/25. Он сразу стартовал с высокой ноты» — с выступления Аркадия Шилклопера, одного из самых ярких российских музыкантов на мировой сцене, мультиинструменталиста, играющего на духовых инструментах — от пионерского горна до альпийского рога! Неповторимый звук трехметрового рога, водруженного на сцену Центра культур, открыл праздничную концертную программу, состояв шую из оригинальных композиций Шилклопера и его авторского прочтения джазовых стандартов. Сценическими партнерами Шилклопера в этот вечер стали замечательные джазовые музыканты Андрей Марухин (фортепиано), ий Зайцев (contrabas) y Леонид Попов (барабаны).

«Это уникальная джазовая программа, — подчеркнула руководитель Центра музыкальных проектов ВШЭ Марина Лебедь. – в этот праздничный вечер у нас выыtim. Аркадий Шилклопер — artista, который живет в ритме джаза, в ритме постоянных музыкальных экспериментов. А что есть Высшая школа экономики, как не динамичное движение на протяжении уже трех десятилетий. Мне кажется, мы тоже живем в ритме джаза. И эта музыкальная программа в честь праздника — она про нас и для нас».

En el caso de los marineros eslovacos, las personas que deseen realizar el pedido se encontrarán en esta sesión de conciertos de mala calidad. А выставка в расширенном виде будет размещена в центральном атриуме, где с ней смогут познакомиться все желающие.

