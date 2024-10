Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В октябре попробуем сделать наш традиционный дайджест #ГУУговорит более ёмким и дискуссионным. Приглашаем высказывать свои мысли по освещаемым темам в официальных социальных сетях ГУУ.

Сегодня в выпуске: обсуждаем прожиточный минимум и подорожание красной игры, узнаём секреты работы дистрибьютером и строим планы на новогодние каникулы, ближе знакомимся с квадроберами и смотрим политические шоу, наблюдаем ипотечный кризис и не верим в повышение ключевой ставки до 50%.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев принял участие в программе «Специальный репортаж» на телеканале «Звезда», где поделился мнением о переменах в НАТО. «Генсек альянса – это политическая фигура, которая не столько принимает решения, сколько аккумулирует волю американского руководства», – уверен эксперт.

— На том же телеканале Сергей Чуев обсудил результаты провального турне Зеленского. «Конечно, американские и европейские руководители понимают, что никакие поставки вооружения ВСУ уже не спасут», – говорит советник.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал об отмене рыночной ипотеки. На самом деле формального запрета на неё нет, но ЦБ выставляет такие ограничения, что банки вынуждены отказывать в выдаче кредитов.

— Также Максим Чирков принял участие в обсуждении провала дипломатии США на Ближнем Востоке. Израиль не прислушивается к просьбам союзника, поэтому США вынуждены просто наблюдать за разрастанием конфликта, так как никакой стратегии у них нет.

— В эфире канала ЛенТВ24 Максим Чирков обсудил реформы российской миграционной политики и признал, что несмотря на сокращение потока трудовых мигрантов они всё ещё позволяют справляться с дефицитом рабочих мест.

— Помимо этого Максим Чирков объяснил снижение спроса на зарубежное жильё проблемами с его оплатой и содержанием в связи с антироссийскими санкциями.

— Ещё Максим Чирков назвал плюсы и минусы регулирования цен на продукты. Сложность в том, что поставщики и ритейлеры могут начать торговать продукцией более низкого качества.

— Доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Екатерина Панова обсудила маркетплайсы, как катализаторы для развития малого бизнеса. Маркетплейсы – это удобная замена сложным и дорогим собственным сайтам, говорит эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова объяснила причины значительного подорожания красной рыбы и икры. Добыча опустилась до рекордного минимума за 20 лет. К Новому году подорожает ещё. Закупаемся сейчас или разоряемся потом?

— Также Светлана Сазанова сообщила, что за 2023 год инвестиции в российские регионы выросли почти на 20%. «Формирование пакета инвестиционных предложений в 2024–2025 годах позволит по меньшей мере удвоить приток инвестиций в регионы страны», — прогнозирует эксперт.

— Ещё Светлана Сазанова дала советы по работе дистрибьютором. Например, дропшиппинг не предполагает физическое владение продуктом и тем самым помогает сократить расходы.

— Кроме того Светлана Сазанова размышляет, может ли доллар перестать быть мировой валютой? «В новой валютной системе многополярного мира доллар США, скорее всего, останется одной из региональных валют, наравне с юанем, индийской рупией и рублем», – считает экономист.

— Помимо этого Светлана Сазанова отметила значительный рост страхования в аграрной отрасли. «Программа страхования на случай ЧС позволяет аграриям оперативно получить страховые выплаты, например, в случае весенних заморозков, и снова засеять поля», – сказала Светлана Сазанова.

— На канале ГУУ в «Дзен» Светлана Сазанова рассказывает о нацпроекте «Кадры», в рамках которого в Россию привлекут 300 тысяч квалифицированных иностранных специалистов.

— К 75-летию образования ГДР доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Юлия Надёхина рассказала об истории этого государства.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков в университетском канале в «Дзен» посоветовал лучшие места для новогодних каникул. Рассказывайте, кто куда хотел бы поехать?

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал об устойчивости нефтегазовой отрасли России перед санкциями. «Следует отметить, что Россия не была особо затруднена поиском альтернативных направлений экспорта нефти, поскольку продажа ее с дисконтом стала новым конкурентным преимуществом нашей страны», – отметил экономист.

— Ещё Евгений Смирнов оценил планы увеличить экспорт российского газа. Это будет сделано за счёт азиатского рынка, но и европейский сегмент сохранится. Несмотря на все сложности, около половины нашего трубопрокатного газа идёт именно в ЕС.

— Предлагаем посмотреть аналитическое шоу «Что дальше?» с участием заместителя директора ИЭФ ГУУ Валерии Ивановой на тему прожиточного минимума и его привязки к инфляции. Острейший вопрос: реально ли прожить на 15 453 рублей в месяц?

— Также Валерия Иванова предупредила о повышении цен на некоторые продукты и товары в ноябре. А вот картошка и капуста подешевеют на 3-4% Едим щи.

— Ещё Валерия Иванова объяснила рост пенсий в том числе и снижением количества пенсионеров.

— Никого не хотим пугать, но доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов обсудил возможность увеличения ключевой ставки до 50%. Данный расчёт Института исследований и экспертизы ВЭБ эксперт назвал «оскорблением здравого смысла».

— Доцент кафедры частного права ГУУ Светлана Титор рассказала о едином пособии для детей. Эта форма помощи объединяет несколько видов социальных выплат, которые ранее предоставлялись отдельно и разными ведомствами.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева обсудила кризис ипотечного рынка и напомнила, что банки могут вносить изменения в размер платежа и процентов по кредиту только по договоренности с заёмщиком, если только в договоре не было такого пункта изначально и он не нарушался.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, кандидат психологических наук Светлана Гришаева обсудила субкультуру квадроберов. Для здоровья это полезно, но увлечение не должно пересекать допустимых границ и негативно влиять на психику. А вы встречали квадроберов в их естественной среде обитания?

— Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина отметила рекордный рост выручки российских авиакомпаний. По итогам года она может достичь 1,8 триллиона рублей.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова оценила правительственную методику формирования потребности экономики в кадрах. Она считает, что мониторинг кадровых потребностей, в первую очередь полезен тем, что он будет способствовать оптимизации образовательных программ в высших и средних учебных заведениях.

— Доцент кафедры финансы и кредит ГУУ Николай Кузнецов отметил минимальные риски заморозки или конфискации вкладов российскими банками. «В условиях, когда страна остро нуждается в инвестициях, говорить о конфискации вкладов бессмысленно», – сказал эксперт.

Спокойно отдыхаем на выходных и не боимся за свои сбережения, а также обсуждаем поставленные вопросы или другие темы в социальных сетях ГУУ.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI