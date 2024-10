ГУУ и «Профит Сервис +» запустят производство новых беспилотных систем

Source: MIL-OSI Russian Language News

ГУУ и «Профит Сервис +» представили совместный проект производства малоразмерных беспилотников, предназначенных для использования в составе антидроновых систем.

Основой для разработки стал макет беспилотного летательного аппарата, ранее созданный и запатентованный одним из участников проектной команды, сформированной в ГУУ.

Совместная команда университета и компании, в состав которой вошел аспирант ГУУ Владимир Кутков, выступила на очном этапе конкурсного отбора проектов, организованного Фондом Национальной технологической инициативы, прошедшем на площадке Федерального центра беспилотных авиационных систем в Индустриальном парке «Руднево».

Производство нового типа летательных аппаратов, разрабатываемых инженерами Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ совместно со специалистами компании «Профит Сервис+» на основании представленного научно-технического задела, индустриальный партнёр планирует запустить уже в первом квартале 2025 года.

Кроме того, специалисты Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ приняли участие в стратегической сессии по вопросам применения различных видов радиотехнических средств и комплексов для решения задач по развитию отрасли беспилотных авиационных систем, организованной Департаментом координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки России. Мероприятие проводилось на базе МИРЭА.

Представители ГУУ обозначили ряд перспективных направлений, основанных на комплексном применении разнородных беспилотных систем, а также комплексов, объединяющих беспилотники с наземными роботами и другими техническими средствами и системами.

Итогом встречи стал перечень направлений, в которых различные университеты готовы и имеют возможность развивать новые технологии радиотехнических, коммуникационных и навигационных средств для беспилотной авиации.

