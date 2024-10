Город выставил на продажу шесть участков для строительства частных домов в ВАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Предприниматели смогут приобрести шесть участков для индивидуального жилищного строительства на востоке Москвы. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«На городские торги выставили шесть участков в ВАО площадью от 727 до 1525 квадратных метров. Покупатели смогут построить на них частные дома максимальной площадью от 363,5 до 762,5 квадратного метра в зависимости от участка. Торги пройдут 31 октября и 7 ноября», — рассказал Кирилл Пуртов.

Все участки располагаются на внутригородской территории муниципального округа Косино-Ухтомский. Они имеют доступ ко всем коммуникациям — газу, электричеству, канализации, водоснабжению.

Торги пройдут в формате открытого аукциона. Заявки на участие принимаются до 25 октября и до 1 ноября в зависимости от лота. Для участия в торгах понадобится регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на столичном инвестиционном портале.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Здесь же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

https://www.mos.ru/news/item/145085073/

