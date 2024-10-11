В Свиблове появится еще один дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На улице Седова (земельный участок № 9/1) возведут дом по программе реновации. Соответствующий градостроительный план земельного участка уже выпустили. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«На земельном участке в 0,55 гектара появится жилой дом предельной площадью 40,1 тысячи квадратных метров в рамках квартальной застройки. На придомовой территории создадут пространства для отдыха с элементами озеленения, а также установят детские игровые площадки и обустроят зоны для занятий спортом», — добавила Юлиана Княжевская.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года ввели в эксплуатацию 23 новостройки, возведенные по программе реновации. Под заселение передали 44 жилых комплекса.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.

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https://www.mos.ru/news/item/145095073/

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