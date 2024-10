В Ново-Переделкине отремонтируют центр содействия семейному воспитанию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В одном из отделений центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» пройдет капитальный ремонт. Проектную документацию для проведения работ согласовал Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Об этом сообщил председатель ведомства Иван Щербаков.

Ремонт запланирован в здании по адресу: улица Шолохова, дом 6, корпус 3.

«Москомэкспертиза согласовала проект капремонта в трехэтажном здании в районе Ново-Переделкино. В нем размещается центр содействия семейному воспитанию “Берег надежды”, где помогают детям-сиротам. Ремонт коснется первого этажа здания», — сказал Иван Щербаков.

В ходе работ специалисты обновят наружную и внутреннюю отделку, заменят дверные и оконные блоки в одном из отделений центра. Для ремонта стен используют различные материалы в зависимости от функционального назначения помещений.

Помимо этого, в отделении заменят инженерные коммуникации.

https://www.mos.ru/news/item/145096073/

MIL OSI