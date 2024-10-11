В Москве ожидаются заморозки и мокрый снег

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Government – Правительства Москвы –
В столице ожидается ухудшение погоды. В связи с влиянием холодного атмосферного фронта в ночь на 14 октября температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки. При этом синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.
Такие погодные условия могут ухудшить видимость и привести к авариям и затруднениям движения на дорогах. Кроме того, они неблагоприятны для высотных и строительно-монтажных работ.
При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.
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https://www.mos.ru/news/item/145120073/