В Москве ожидаются заморозки и мокрый снег

В столице ожидается ухудшение погоды. В связи с влиянием холодного атмосферного фронта в ночь на 14 октября температура воздуха может опуститься ниже нулевой отметки. При этом синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

Такие погодные условия могут ухудшить видимость и привести к авариям и затруднениям движения на дорогах. Кроме того, они неблагоприятны для высотных и строительно-монтажных работ.

При возникновении аварийных ситуаций следует звонить по телефонам: 101 или 112.

https://www.mos.ru/news/item/145120073/

