В выходные в центре Москвы изменится схема движения транспорта

В выходные, 12 и 13 октября, в центре столицы временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением Московского марафона.

В субботу, 12 октября, нельзя будет проехать по нескольким улицам и набережным в районе Хамовники. С 08:00 до 12:00 движение перекроют на улице Лужники, с 08:00 до 13:30 — на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережных. С 09:00 до 12:15 для машин закроют внешнюю сторону Смоленского бульвара, а с 09:00 до 12:30 —внешнюю сторону Зубовского бульвара.

13 октября ограничения будут действовать с 07:00 до 16:30. Их введут на улицах Лужники, Смоленской, Яузской, Тверской, Моховой, Охотный Ряд, Большая Ордынка, Балчуг, а также Хамовнический Вал, Крымский Вал, Коровий Вал, в Лубочном и Большом Путинковском переулках.

Нельзя будет также проехать по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережным.

Кроме того, движение для проведения марафона перекроют на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном и Тверском бульварах. Ограничения коснутся также Садовнического, Устьинского, Театрального и Китайгородского проездов.

Для транспорта закроют Крымский, Малый Москворецкий, Большой и Малый Устьинские] Астаховский, Костомаровский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленскую, Лубянскую, Новую и Старую площади.

С 00:01 12 октября до окончания марафона на участках ограничений нельзя будет припарковаться.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Подробная информация размещена на сайте Центра организации дорожного движения.

