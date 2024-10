В Академическом районе построят школу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству внес изменения в правила землепользования и застройки для возведения школы в Академическом районе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Школа будет рассчитана на тысячу мест. Ее планируют возвести по адресу: улица Шверника, владение 17, корпус 2 в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Предельная площадь образовательного учреждения составит 30 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Как уточнила Юлиана Княжевская, председатель Москомархитектуры, площадь земельного участка под новое образовательное учреждение составит 2,29 гектара. На нем разместят само здание школы, спортивные и игровые площадки, а также обустроят зоны для отдыха.

За последние годы город построил семь школ, рассчитанных на тысячу и более мест.

«Все новые объекты образования расположены в районах, получивших импульс к развитию. Три из них находятся в районе Некрасовка, по одному — в Обручевском, Левобережном и Молжаниновском, еще один — на территории бывшей промзоны “ЗИЛ” в Даниловском районе. Здание в Академическом станет новой школой, построенной за счет средств города», — отметил руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве социальной инфраструктуры в столице.

https://www.mos.ru/news/item/145086073/

MIL OSI