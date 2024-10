Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В едином центре поддержки состоялся марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции (СВО), завершивших службу. Для них прошли тренинги, карьерные консультации и психологическое тестирование. В рамках марафона можно было пройти собеседования сразу с несколькими потенциальными работодателями и подобрать программу обучения.

«Москва предоставляет широкие возможности для профессиональной реализации и предлагает эффективные HR-сервисы как для быстрого трудоустройства, так и для построения нового карьерного трека. Мы регулярно проводим карьерные мероприятия как для самих бойцов, так и для их родственников. Для кандидатов, которые обращаются в единый центр поддержки, разработано несколько новых карьерных сценариев, а все сервисы адаптированы под потребности соискателей — участников СВО и членов их семей», — отметила Софья Носкова, руководитель офиса трудоустройства единого центра поддержки.

С кандидатами работают специалисты по организации собственного дела, менеджеры по взаимодействию с работодателями, консультанты по карьере и обучению. Они помогают обновить резюме, подобрать актуальные вакансии и программы переподготовки, подготовиться к собеседованию и организовать встречи с работодателями.

Для ветеранов организовали тренинги, направленные на развитие гибких навыков. Отдельное занятие посвятили теме «Как составить продающее резюме». Желающие сделали фото для анкеты специалиста, прошли психологическое тестирование, которое часто используют рекрутеры при приеме на работу, и сразу получили результаты.

Помимо этого, на марафоне трудоустройства прошли консультации по программам обучения в рамках нацпроекта «Демография». Работодатели представили актуальные вакансии в разных экономических отраслях. Кандидаты смогли пройти собеседования сразу с несколькими работодателями.

Единый центр поддержки — первый в стране, где участникам СВО и их родственникам оказывают комплексную поддержку и помогают ветеранам вернуться к гражданской жизни после окончания службы. Двери центра открыты со вторника по воскресенье с 09:00 до 21:00 по адресу: Береговой проезд, дом 8, строение 2.

Сергей Собянин: Участникам СВО и их близким оказывают помощь в развитии карьеры

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145094073/

MIL OSI