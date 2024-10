Возле станции Зорге МЦК появится многофункциональный комплекс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Инвестор построит на северо-западе столицы многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой. Для реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП) город предоставит земельные участки без проведения торгов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около станции Зорге Московского центрального кольца будет реализован масштабный инвестиционный проект. Девелопер возведет многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой площадью 75,2 тысячи квадратных метров. Для этого город предоставит инвестору три земельных участка общей площадью 3,04 гектара. Объект позволит создать дополнительные рабочие места с хорошей транспортной доступностью», — рассказал Владимир Ефимов.

Кроме того, проект получил поддержку города в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«Формирование сбалансированной городской застройки и создание современных комфортных рабочих мест для москвичей — ключевые задачи программ поддержки столицы, которые мы реализуем в соответствии с постановлением Сергея Собянина. Благодаря строительству делового комплекса в районе Хорошево-Мневники найти работу рядом с домом смогут около семи тысяч горожан. Полностью ввести здание в эксплуатацию планируется в 2028 году», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Столица предоставляет участки в аренду без проведения торгов для реализации МаИП с 2016 года. Чтобы получить особый статус, инвесторы должны предложить проект, направленный на развитие городской инфраструктуры и создание рабочих мест.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, три участка для возведения многофункционального комплекса планируется предоставить инвестору в аренду на пять лет. Они расположены на 3-й Хорошевской улице. Будущий комплекс может включать в себя офисы, магазины, парковки, выставочные площадки, кафе, рестораны и другие объекты.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для реализации МаИП с начала 2024-го инвесторам предоставили около 220 гектаров земли. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

